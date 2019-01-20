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Askerlik süreleri ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağını açıkladı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca 2018 yılında meydana gelen olaylarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, Türk halkının huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı.
ASKERLİK SÜRESİ KAÇ AY OLACAK?
Bedelli askerlik konusuna değinen Aktop, 4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın müracaat işleminin tamamlandığını, bunlardan 98 bin 630’unun temel eğitimlerinin sona erdiğini bildirdi. En çok merak edilen konulardan birisi olan yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini açıklayan Aktop, "Bütün bakanlık ve kurumlarla yakın işbirliği içinde yaptığımız çalışmayla her seferinde gündeme gelen ’bedelli’, ’dövizli askerlik’ gibi tartışmalarının/sistemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Diğer bir maksadımız da öngörülebilir bir sistem kurarak herkesin yaşamıyla ilgili plan ve programını buna göre yapabileceği bir çalışmayı hayata geçirmek.
Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz. Ancak diğer taraftan askerlik de milli bir görevdir. Yeri geldiğinde, ihtiyaç duyulduğunda Silahlı Kuvvetlerin görevlerinin icrası, ülkemiz ve milletimizin savunulması bakımından yükümlü askerlere de ihtiyacımız var. Bu çerçevede, yeni sistemdeki en önemli ilkelerden birini yükümlülerle uzman askerler arasında sağlıklı bir dengenin kurulması oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerinin tamamının uzmanlardan oluşturulmasının tarihimiz ve kültürümüze uygun olmadığını görüyoruz. Bunun yerine hem yükümlülerin hem uzmanların görev yaptığı bir silahlı kuvvetlerin çok daha etkili ve caydırıcı olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni askerlik sistemine yönelik çalışmamızı tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Onaya müteakip, kesinleşecek yeni sistemi de kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.
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