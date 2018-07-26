Bedelli askerlik düzenlemsi TBMM'de kabul edildi. Bedelli askerlik düzenlmesinde yer alan 21 günlük zorunlu askeri eğitim şartı gençler tarafından en çok tartışılanlar arasında yer alıyor. Öte yandan askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı da en çok tartışlan konular arasında... Peki; askerlik süresi kısalıyor mu? 21 günlük zorunlu askeri eğitim kalkacak mı? Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan son dakika açıklaması geldi.

AK PARTİ'DEN FLAŞ BEDELLİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Turan askerlik süresi ve 21 günlük temel askeri eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte, Turan'ın açıklamaları:

Gençlerin talepleri var bir rahatlama var, bunu gençler rahatlasın diye aldık. 21 günü çok bulsalar da 6 ay nerede 21 gün nerede. Yeni dönemlerde askerimizin de, güvenliğimizin de şehit ailelerimizin de taleplerine göre bir formül bulunacak. Bu talepleri biz reviz eetmek durumundayız. Profesyonel ordunun milletin güvenliği açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.

ERDOĞAN'DAN ASKERLİK SÜRESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik Kanunu ile ilgili olarak, "Gereken hazırlığın ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız." dedi.

Yeni sistem için çalışmalar sürüyor. Profesyonel askerliğe geçiş hazırlıkları yapılıyor. Halen askerlik zorunlu ve kısa dönem 6 ay, uzun dönem 12 ay askerlik yapılıyor. Bu sürelerin kısalması gündemde.."

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