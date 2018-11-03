Askerlik şubesi çalışma saatleri ile ilgili bedelli askerlik başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni düzenlemeye gidildi. Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler askerlik şubesi çalışma saatleri ve bedelli askerlik son başvuru tarihi ile ilgili gidilen son düzenlemeleri araştırıyor. Peki; bedelli askerlik son başvuru tarihi nedir? Askerlik şubesi çalışma saatleri nelerdir? İşte cevabı...

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Bedelli askerlik başvurularında yaşanan yoğunluk nedeniyle askerlik şubesi çalışma saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle askerlik şubeleri 5 Kasım saat 17.00'ye kadar aralıksız hizmet verecek. Yani 5 Kasım saat 17.00'ye kadar askerlik şubelerinde her saat işlem yapılabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI SON TARİH

Bedelli askerlik başvurularının son günü olan 3 Kasım'ın Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle başvuru tarihi uzatıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme sonucu bedelli askerlik başvuruları Pazartesi saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Yani 5 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar bedelli askerlik başvurusu yapılabilecek.

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