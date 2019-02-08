Askerlik düşecek mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? konuyla ilgili en net açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan katıldığı bir televizyon programında askerlik süresi ile ilgili gençlere müjdeli haberleri kısa bir süre sonra duyuracaklarını bildirdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin ise yaptığı açıklamada; "(Yeni Askerlik Yasası) Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama '3-6-9-12 sistemi üzerinde duruluyor, Nokta konulmadı kısa zamanda açıklarız. Gençleri rahatlatacak sistemi getiriyoruz' dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? TEK TİP ASKERLİK İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Bedelli Askerliğin onaylandığı ve yüz binlerce kişinin evi barkı satarak yararlandığı bedelli askerliğin etkileri devam ederken hala askerde olan ve askerliğin bitmesine aylar olan yüz binlerce asker sürenin kısalması için meclisten çıkacak kararı bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında yer verdiği yeni sistemde askerlik konusuna ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşmaya başladı. Yeni dönemde 9 Aylık Tep Tip Askerlik uygulamasının hayata geçirilmesi için adım atılarak, profesyonel ordu sistemine geçiş için ilk adımlar atılıyor.

Bedelli askerlik sürecinin bir yola girmesinin ardından bir müjde de askerlik süresinin kısalmasını bekleyenler ordusu istiyor. Askerliğini uzun dönem ve kısa dönem olarak yapan ve yapacak olan askerlik adayları konuyu sürekli gündemlerinde tutmaya devam ediyor. Ancak halihazırda askerlik süresinin kısalması ile ilgili hükumet kanadından herhangi bir olumlu açıklama gelmedi.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Askerlik sistemi ve süresi ile ilgili çok şeyler yazılıp çizildi. Henüz netleşmemiş olmasına rağmen askerlik süresi ve sistemi ile ilgili önemli açıklamalar hükumet tarafından yapılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Ak Parti tarafından yapılan açıklamalar askerlik görevini ifa edenleri ve askerlik için gün sayanları yakından ilgilendiriyor.

'Askerlik süresi kısalıyor mu, askerlik süresi düşecek mi' gibi soruların cevabı yoğun bir şekilde araştırılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en çok merak edilen konulardan biri olan "tek tip" askerlikle ilgili açıklama yaptı. "Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

YENİ sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.'' demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı yeni askerlik düzenlemesine ilişkin gelen soruya cevap verdi. Cuma namazı çıkışı kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni askerlik düzenlemesine ilişkin gelen soruya cevap veren Erdoğan, “Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci derece sorumlusu, Milli Savunma Bakanımız, genelkurmay başkanımız, kuvvet komutanlarımız çalışmayı yapacaklar. Yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir. bunu söyleyeceğiz. Adımı atacağız.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Bugüne kadar “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” biçiminde uygulanan askerliğin, profesyonel orduya geçileceği sinyalleri Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Bedelli askerlik işlemlerinin devam ettiği bugünlerde askerlik süresiyle ilgili çalışmanında önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor." dedi. Diğer taraftan yurt içinde, yurt dışında evlatlarımız, kardeşlerimiz, okuyanlar var, çok önemli görevlerde, çok önemli akademik çalışmalar yapıyor. 20-25 gün gel, git vesaire bunlar ne getiriyor, ne götürüyor? Olaya tamamen objektif şekilde bakıp herhangi bir şekilde takım tutar gibi taraf olmaksızın ne yapabiliriz diye Tarım Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız dahil arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üst teğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2-3 ay içinde tek tip askerliğin geleceğini açıkladı.

Akar, bedellidir, dövizlidir bunları gündemden çıkarmamız gerekiyor dedi.

Son olarak 24 Ekim 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Bedelli askerlik şuana 672 306 gencimi elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. İhtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirler alındı.

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimizi var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede cumhurbaşkanımıza takdim edeceği en kısa sürede. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.'' dedi.