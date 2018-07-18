Askerlik yerleri 98/3 tertipliler Ağustos alımları öncesi askerlik yerlerini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde sınıflandırılmış yükümlülük sonuçları açıklanmıştı. Ancak askerlerik yerleri 98/3 celp dönemi henüz açıklanmadı. Peki; 98/3 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

ASKERLİK YERLERİ 98/3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri 98/3 dönemi henüz açıklanmadı. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden TC Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile öğrenilebilecek. Askerlik yerlerinin Temmuz ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor.



Vatani görevini yapmak için bekleyiş içerisinde olan asker adayları nerede askerlik yapacağını öğrenmek için askerlik yeri sorgulama sistemini araştırıyor. Askerlik yerlerinin belli olmasına az bir süre kala heyecanlı bekleyiş içerisine giren vatandaşlar, açıklandığı takdirde e-Devlet sistemi aracılığıyla öğrenebilme olanağı elde edebilecek.



E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Askerlik yeri sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapmalısınız. Askerlik yerleri e-Devlet’in https://www.turkiye.gov.tr/ resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Askeri birliğe katılım gösterecek adayların askerlik yerlerine erişebilmesi için ilk etapta şayet bir e-Devlet şifreleri bulunmuyorsa, bir kendilerine en yakın yerde bulunan PTT merkezlerinden yalnızca 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi edinmesi gerekmektedir. Sonrasında T.C kimlik numarası ve temin edilen e-Devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" şeklinde yazmak askerlik yeri sonucunu öğrenmek için yeter olacaktır. Akabinde karşılarına çıkan ekranda askerlik yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir.

Ağustos 2018 er celp döneminde;

1998 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi ağustos 2018 olanlar, b. Celp dönemi ağustos 2018 olmadığı halde, ağustos 2018 celp döneminde silâhaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden ağustos 2018 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 09 temmuz 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.

Ağustos 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) askerlik şubelerinden 09 – 27 temmuz 2018,

(2) e-devlet üzerinden 09 – 26 temmuz 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) askerlik şubelerinden 01 – 11 eylül 2018,

(2) e-devlet üzerinden 01 – 10 eylül 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle ptt işyerlerinden veya ptt kart ile ptt matiklerden alabileceklerdir.

Ağustos 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 27 temmuz 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 11 eylül 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

1111 sayılı askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

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