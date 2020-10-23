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HaberlerGündemAskerlik yerleri belli oldu mu? Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama 2020! e-Devlet giriş Askerlik yeri öğre
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Askerlik yerleri belli oldu mu? Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama 2020! e-Devlet giriş Askerlik yeri öğrenme

Askerlik Kasım celp dönemi yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki Kasım ayı askerlik yerleri belli oldu mu? İşte e-Devlet Askerlik yerleri sorgulama 2020 sayfası...

Askerlik yerleri belli oldu mu? Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama 2020! e-Devlet giriş Askerlik yeri öğre

Askerlik yerleri Kasım celbi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. E-Devlet üzerinden açıklanacağı duyurulan askerlik yerleri bugün belli olacak. İşte e-Devlet Askerlik yerleri sorgulama 2020 sayfası...

2020 ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Kasım ayında askere gidecek bedelli askerler ve askerler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında corona virüsü testini yaptıracaklar.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ DUYURUSU

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2020

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

A. Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evraki sadece askerlik şubesi başkanliklarinca verilecek.

C. Yol ve iaşe parasi, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arasi esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

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