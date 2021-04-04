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Askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2021 Nisan ayı askerlik yerleri açıklandı mı?

Nisan ayına gelmemiz ile birlikte tecilini bozdurup askere gitmek için başvuran gençler askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Nisan ayı celp dönemi için askerlik yerleri e-Devlet üzerinden açıklanacak. Peki, 2021 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman belli olur? 2021 Nisan ayı askerlik yerleri açıklandı mı?

Nisan ayı askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Nisan ayı 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ile ilgili ayrıntılar detaylarda...

NİSAN AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

E-DEVLET CELP YERLERİ VE TARİHİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.

Yol ve iaşe parası, e-devletten sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakını aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabilecekler.

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