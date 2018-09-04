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Askerlikte en yeni gelişmeler: Bedelli son başvuru ne zaman? Askerlik kısalıyor mu?

Askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler, gençler tarafından araştırılıyor. Özellikle askerlik sürenin kısalmasıyla ilgili tartışmalar, son günlerde sıcaklığını koruyor. Peki; 9 ay tek tip askerlik gelecek mi? Askerlik kısalıyor mu? Bedelli askerlik son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

04.09.2018 - 13:44 | Güncelleme:

Askerlik sistemi ile ilgili tartışmalar, henüz vatani görebini yerine getirmemiş gençlerin gündeminde. Özellikle askerlik süresi kısalacak mı? Askerlik 9'aya düşecek mi? Tek tip askerlik gelecek mi? soruları gençlerin gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanacak gençler ise; bedelli askerlik birlikleri ve bedelli askerlik son başvuru tarihini araştırıyor. İşte askerlik süresi ve bedelli askerlik ile ilgili son gelişmeler...

TEK TİP ASKERLİK GELECEK Mİ? ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Askerlik düzenlemsiyle ilgili tartışmalar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Tartışılan düzenlemeye göre askerlik süresinin 12 aydan 9 aya düşmesi ama bununla birlikte kısa dönem askerliğin kalkması planlanıyor. Konuyla ilgili iktidar cephesinden çeşitli sinyaller geldi. En önemli açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı konuşmada; “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ VE BİRLİKLER

Bedelli askerlik kılavuzu Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edildi. Yayımlanan kılavuza göre bedelli askerlik başvuruları için son tarih 3 Kasım...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet sistemie TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ara çubuğuna "Asal Bedelli Başvurusu" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-başvurusu adresine ulaşırsınız. Açılan sayfada başvuru belgenizi görüntüleyeceksiniz. Ödeme yapacağınız bankaya vermek üzere çıktısını alacağınız bu belgede "1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci Maddesi gereğince, bedelli yapmak üzere başvurmuştur" diyecek ve tarafınızdan bu 15 bin TL tahsil edilmesi gerektiği yazacak. Belgeyi aldıktan sonra 3 Kasım'a kadar vaktiniz var.

Bedelli askerlik birlikleri:

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

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