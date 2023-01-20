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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Aslı isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

ASLI İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aslı ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Aslı adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Aslı isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ASLI İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Aslı ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Bir şeyin kendisi. Kerem ile Aslı öyküsünün kadın kahramanının adı. Çalışan, çaba gösteren Halis, safi, hakiki, esaslı.

ASLI ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Aslı ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Aslı adını koymak caizdir.

ASLI İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Aslı ismini kullanan 81.332 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Aslı ismini kullanan 17.788 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Aslı ismini kullanan 5.596 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Aslı ismini kullanan 5.930 kişi bulunmaktadır.

ASLI İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Aslı olanlar sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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