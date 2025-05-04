Aslı Tandoğan: Tiyatroda aldığımız alkış manevi olarak besliyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada ile Etiler'de objektiflere yansıdı.

Oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kadife Tavşan' adlı tiyatro oyunu hakkında konuşan Aslı Tandoğan; "Çok güzel oyun. 'Kadife Tavşan'ı oynuyorum. Çocukların aileleriyle gelebileceği oyun. Mesajı olan proje... Seneye devam edecek" diye konuştu.

Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada

"ALKIŞ MANEVİ OLARAK BESLİYOR"

Okan Bayülgen'in "Ben oyun başına 20 bin TL alıyorum, oyuncu arkadaş 2 milyon TL alıyor" şeklindeki sözleri hakkında görüşünü açıklayan Aslı Tandoğan; "İkisi farklı platform. İkisinin kazancı maddiyat olarak farklı olabilir ama aldığımız alkış manevi olarak besliyor" ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİ ÇEKEBİLİYORSA TİYATRO MEZUNU OLMASI GEREKMİYOR"

Aslı Tandoğan, ayrıca gazetecilerin, "Her oyuncu tiyatro yapmalı mı?" sorusuna ise "Seyirciyi çekebiliyorsa tiyatro mezunu olması gerekmiyor. Kimileri çok yetenekli ve seyirci onları görmek istiyor. İnsanlar seyretmeye gidiyorsa neden olmasın?" yanıtını verdi.