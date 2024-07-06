Aslışah Alkoçlar, ailesiyle güneşin tadını çıkardı
Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ; eşi Kaan Demirağ, çocukları Cem, Ada, ninesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Demirağ ailesi Bodrum Demircikoy'a demirledikleri lüks yatlarında yaz tatilinin tadını çıkarıyor.
Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın torunu olan Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ'ın sabahın erken saatlerinde yatın üstünde oyunlar oynadığı, birlikte spor yaptığı anlar objektifimize yansıdı.
Daha sonra Selim Soydan, torununu çocuklarının yanına giderek bir süre onlarla vakit geçirdi.