Astana görüşmesinden ortak açıklama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika bilgilerine göre, Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin 2. gününde yapılan açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'ın RIA haber ajansından aktardığı habere göre yapılan ortak açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" denildi.

Dün, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin ikili ve üçlü teknik toplantılarıyla başlayan görüşmeler, bugün tüm tarafların bir araya geldiği ana oturumla devam etti.

16. düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumunda, rejim ve askeri muhalefet temsilcileri aynı masada buluştu.

Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması gibi konuların gündeme geldiği ana oturumda; mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler de ele alındı.

Görüşmelerde, Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor.

Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı'nın temsil ettiği toplantılara, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın da katıldığı görüşmelerde, Irak, Ürdün ve Lübnan "gözlemci" statüsüyle yer alıyor.