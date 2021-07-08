Astana görüşmesinden ortak açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Astana görüşmesinden ortak açıklama!
ABONE OL

Astana görüşmesinden ortak açıklama!

Son dakika... Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin 2. gününde yapılan açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Astana görüşmesinden ortak açıklama!
Astana görüşmesinden ortak açıklama!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika bilgilerine göre, Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin 2. gününde yapılan açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'ın RIA haber ajansından aktardığı habere göre yapılan ortak açıklamada, "Türkiye, İran ve Rusya Suriye'de DEAŞ başta olmak üzere tüm terör gruplarına karşı iş birliğini sürdürecek" denildi.

Dün, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin ikili ve üçlü teknik toplantılarıyla başlayan görüşmeler, bugün tüm tarafların bir araya geldiği ana oturumla devam etti.

16. düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumunda, rejim ve askeri muhalefet temsilcileri aynı masada buluştu.

Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması gibi konuların gündeme geldiği ana oturumda; mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler de ele alındı.

Görüşmelerde, Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlık yapıyor.

Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'ı Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı'nın temsil ettiği toplantılara, Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Susan, askeri muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığında katılıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın da katıldığı görüşmelerde, Irak, Ürdün ve Lübnan "gözlemci" statüsüyle yer alıyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OHAL! Son dakika: ABD'de kasırga alarmı! Hayat durdu - Meteoroloji
DÜNYA Florida'yı kasırga vurdu!
SON DAKİKA HABERLER! Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada tanıklar dinleniyor
DÜNYA Cemal Kaşıkçı davasında iddianame detayları
SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatları'na 2 hafta kala OHAL ilan edildi!
DÜNYA Tokyo'da OHAL ilan edildi!
Filipinler'de kargo gemisi ile tarak gemisi çarpıştı
DÜNYA Filipinler'de gemi kazası
SON DAKİKA: Bilim insanlarından İngiltere hükümetine açık mektup: Açılma planı erken ve tehlikeli
DÜNYA Bilim insanlarından İngiltere hükümetine açık mektup!
NYT: Bill Gates, Melinda Gates'i iki yıl içinde vakıf çalışmalarından çıkarabilir
DÜNYA Bill& Melinda Gates Vakfı'nda yeni gelişme
SON DAKİKA: Kanada'da acı olay: Çim biçerken uçak çarptı!
DÜNYA Çim biçerken uçak çarptı!
Tokyo Olimpiyatları'nda ''seyircisiz turnuva'' vurgusu
DÜNYA Tokyo Olimpiyatları için tartışmalar sürüyor
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze atıldı
DÜNYA Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
ÖVDÜ! Son Dakika: ABD eski Başkanı Donald Trump'ın "Hitler çok iyi şeyler de yaptı" dediği iddia edildi
DÜNYA Trump'ın Hitler'i övdüğü iddia edildi!