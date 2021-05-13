Atakan Gelişli: 2021'de Helenistik toplamalar gündemde olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosAtakan Gelişli'den 2021 saç trendleri yorumu - Magazin haberleri
ABONE OL

Atakan Gelişli: 2021'de Helenistik toplamalar gündemde olacak

Kuaför Atakan Gelişli, 2021 yılına ait saç trendlerini yorumladı

Atakan Gelişli'den 2021 saç trendleri yorumu - Magazin haberleri
"2021'de Helenistik toplamalar gündemde olacak"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Son dönemde yaptığı çalışmalar ile sık sık gündeme gelen kuaför Atakan Gelişli, 2021 yılına ait saç trendleri hakkında konuştu.

Gelişli, "Saç kesimi için 2020'nin sonlarında tekrardan gündeme gelen 'Mullet' tahtını koruyor ardından Perde Kâküller stil denemelerinde ilham olabilir. Saç renklendirmesinde ise 2020'e nazaran ombre gibi işlemler artık daha kişiselleşti yerine Akdeniz balyajı gibi alternatif sarışınlık işlemleri yanı sıra güneş yansımaları gibi sunkiss işlemleri popülerliğini sürdürüyor. Komple tek renklerde ise Pembe Pamuk Şekeri tonları ile içinizdeki ruhu ortaya çıkarabilirsiniz. Gelin Saçı olarak tamamen kişisel bir yapım olmasıyla birlikte gelinlik, yüz şekilleri, aksesuar, mekân gibi hususlar baz alınarak hayalinizdeki görünüme ulaşabilirsiniz. 2021'de de yine doğal su dalgaları, helenistik toplamalar ve sıkı ense topuzları gündemde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Murat Evgin: Çocukluğumdan Şener Şen ağabey ile bir anı - Magazin haberleri
FİSKOS"Çocukluğumdan Şener ağabey ile bir anı"
Edvina Sponza'nın sabah sporu - Magazin haberleri
FİSKOSSabah sporu
Özdemir Erdoğan: Kolay harcanabilecek bir insan olarak görüldüm - Magazin haberleri
FİSKOS"Kolay harcanabilecek bir insan olarak görüldüm"
Melis Sezen yaralı sıpanın yardımına koştu - Magazin haberleri
FİSKOSYaralı sıpanın yardımına koştu
Seçil Gür itiraf etti: O zamanlar kendime kızgındım - Magazin haberleri
FİSKOS"O zamanlar kendime kızgındım"
CZN Burak'tan Filistin'e destek - Magazin haberleri
FİSKOSCZN Burak'tan Filistin'e destek
İdris Aybirdi: Ona (Sahra Işık) sürpriz yapmak istedim - Magazin haberleri
FİSKOS"Ona sürpriz yapmak istedim"
Fazıl Say'ın 'Fenerbahçe' isyanı: Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı - Magazin haberleri
FİSKOS'Fenerbahçe' isyanı: Ciğerimiz ağladı
Rıza Kocaoğlu ile Aslı Orcan yürüyüşte - Magazin haberleri
FİSKOSKol kola yürüyüş yaptılar
AÇIKLADI! Son dakika: Ebru Şallı: Uğur Akkuş bana evlilik sözleşmesi imzalattı - Magazin haberleri
FİSKOS"Bana evlilik sözleşmesi imzalattı"