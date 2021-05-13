Atakan Gelişli: 2021'de Helenistik toplamalar gündemde olacak

"2021'de Helenistik toplamalar gündemde olacak" 0:00 / 0:00

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Son dönemde yaptığı çalışmalar ile sık sık gündeme gelen kuaför Atakan Gelişli, 2021 yılına ait saç trendleri hakkında konuştu.

Gelişli, "Saç kesimi için 2020'nin sonlarında tekrardan gündeme gelen 'Mullet' tahtını koruyor ardından Perde Kâküller stil denemelerinde ilham olabilir. Saç renklendirmesinde ise 2020'e nazaran ombre gibi işlemler artık daha kişiselleşti yerine Akdeniz balyajı gibi alternatif sarışınlık işlemleri yanı sıra güneş yansımaları gibi sunkiss işlemleri popülerliğini sürdürüyor. Komple tek renklerde ise Pembe Pamuk Şekeri tonları ile içinizdeki ruhu ortaya çıkarabilirsiniz. Gelin Saçı olarak tamamen kişisel bir yapım olmasıyla birlikte gelinlik, yüz şekilleri, aksesuar, mekân gibi hususlar baz alınarak hayalinizdeki görünüme ulaşabilirsiniz. 2021'de de yine doğal su dalgaları, helenistik toplamalar ve sıkı ense topuzları gündemde olacaktır" ifadelerini kullandı.