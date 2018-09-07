10 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesi, Ataköy 5. Kısım’da bulunan Bakırköy Ömer Duruk Camii’nin tentelerinin üzerine biriken kar yüzünden çökmesi sonucu Feruzan Eryürek, Mustafa Ümit Şengezer ve Zihni Ganiç yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Bir yakının cenaze törenine katılmak için camide bulunan ve yaralılar arasında yer alan Avniye Gündoğdu, özel bir hastaneye kaldırılmış, 20 gün tedavi görmüştü.

Gündoğdu, uğradığı zararın tazmini için Bakırköy Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanı’na 7 Şubat 2017 günü başvuruda bulunuldu. İki kurumdan da ret kararı geldi. Avukat Ersan Taştekin, İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde açtığı davada müvekkili Gündoğdu’ya 98 bin 845 lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat ödenmesini talep etti.

Davalı Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılan savunmada ise “Başkanlığımız, cami ve mescitlerin açılmasına izin vermek ve cami görevlilerini atamakla sorumlu. Başka da bir sorumluluğumuz yok. Tazminat konusu olayda ağır hizmet kusuru yok. Talep edilen tazminat miktarları da fahiş” denildi.

MAHKEME ‘SORUMLU DİYANET’ DEDİ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre mahkeme, Bakırköy Belediyesi’nin olayla ilgili sorumluluğunun olmadığına karar verdi. Gündoğdu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetim ve sorumluluğu altındaki cami bahçesinde tente faciasını yaşadığına vurgu yapılan kararda 98 bin 845 liralık maddi, 50 bin liralık da manevi tazminat olmak üzere toplam 148 bin 845 bin liranın yasal faizi ile ödenmesine hükmedildi.

Mahkeme, manevi tazminata gerekçe olarak ise Gündoğdu’nun 20 gün hastanede kalmasını ve yapılan ameliyatları gösterdi. Mahkeme yargılama masraflarını da davalı idarenin ödemesine hükmetti. Geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edilen karara Diyanet İşleri Başkanlığı avukatlarının henüz itiraz etmediği öğrenildi.

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