Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş., müteahhitliğini yaptığı “Sea Pearl Ataköy” projesinde yer alan mescit alanına hastane yapmak için İstanbul Valiliği’ne ÇED başvurusunda bulundu.

ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilere göre, Kuzu Toplu Konut A.Ş. 2013 yılında Bakırköy Belediyesi’nden aldığı inşaat ruhsatına göre söz konusu alan mescit yeri olarak ayrılmıştı.

Rauf Orbay Caddesi üzerinde yer alan ve mescit için temel kazısı yapılmış olan yere 16 kat yüksekliğinde 300 yatak kapasiteli hastane yapılacak.

Başvuru dosyasında konuyla ilgili olarak şöyle denildi:

“Kazı çalışmaları devam ederken yönetimin mescit yapılmasından vazgeçmesi ile beraber proje değişikliğine gidilmiş ve yapılan çalışmaların hastaneye çevrilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle mevcut durumda inşaat/kazı çalışmaları durdurulmuştur. Hastane projesi için ÇED süreci bittikten sonra inşaat/kazı çalışmalarına devam edilecektir.”

KATARLILAR BÜYÜK HİSSEDAR

Söz konusu “Sea Pearl Projesi” yürütüldüğü arazi, “Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşletme Tic. A.Ş.’ye ait. Kat Turizm firmasının yüzde 80’e yakın hissesi Katarlılara ait. Geri kalan hisseler ise Simpaş ve Eksim Holding üzerine kayıtlı. Kat Turizm firması ile Kuzu Toplu Konut firması arasında arsa sözleşmesi bulunuyor.

Söz konusu arazinin tamamı daha önceki imar planlarında Turizm ve Rekreasyon Alanı olara yer alıyordu. Projenin yürütüldüğü 127 bin 600 metrekarelik alanın, 3 bin 760 metrekarelik kısmına hastane (Mescit) yapılacak. Söz konusu hastane binası 3 bodrum, bir zemin ve 15 normal kattan oluşacak.