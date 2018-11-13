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Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran kadın gözaltına alındı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Çiğdem B. ismindeki kadın, Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine Çiğdem B., baltayı çarşafının içine koyup kaçtı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve kamera görüntülerini inceleyen Tekirdağ polisi Çiğdem B.'yi saldırıdan birkaç saat sonra yakalayıp gözaltına aldı

13.11.2018 - 14:45 | Güncelleme: DHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltayı çıkarıp, Atatürk heykelinin ayak kısmına vurdu. Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

ATATÜRK ANITI'DA BİR DE YAZI BIRAKTI

DHA'da yer alan habere göre heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadının, Atatürk Anıtı'na bir not da bıraktığı görüldü. Kadının bıraktığı notta, "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet' yazdığı bildirildi.

"YAKALANIP, ADALETE TESLİM EDİLECEK"

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırıyla ilgili emniyet mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bizlerin hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Emniyet mensubu arkadaşlarımız hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa sürede olayı gerçekleştiren zanlı yakalanarak adalete teslim edilecektir" diye konuştu.

POLİS, SAATLER İÇİNDE BALTAYLA YAKALADI

Saldırının ardından Tekirdağ polisi, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4'üncü Aralık Sokak'ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli Çiğdem B. (30) olduğu ortaya çıktı. 
Sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çiğdem B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

 

 

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