Atatürk'e hakaret eden Ahmet Bostancı gözaltında

Beşiktaş'ta camide Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek hakaret eden şüpheli gözaltına alındı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Gayrettepe'de Cuma namazı sırasında, Atatürk'e dua edilmesine tepki göstererek camiden çıkan ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret eden Ahmet Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bostancı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:23 facebook

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