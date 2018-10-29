Atatürk fotoğrafları ve sözleri - Arşivlerden renkli ve siyah beyaz Mustafa Kemal Atatürk resimleri
29.10.2018 - 09:37 | Güncelleme:
Atatürk fotoğrafları ve sözleri, bugün 95. yılı kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle araştırılıyor. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ile yeni kurulan devletin yönetim şekli belirlenmiş oldu. İşte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve sözleri
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“Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.”
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Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakkari’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk Devleti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.
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Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.
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Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
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Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.
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Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
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Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.
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Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.
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Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
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Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
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Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.
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Cumhuriyet fikir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.
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Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
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Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
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