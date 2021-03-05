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HaberlerGündemİLK DEFA! Son dakika! Atatürk'ün hiç yayınlanmayan orijinal fotoğrafı ortaya çıktı
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Atatürk'ün Antalya'da hiç yayınlanmayan orijinal fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Antalya'ya ilk geliş tarihi olan 6 Mart 1930'un yıl dönümünde, Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmayan orijinal bir fotoğrafı ortaya çıktı.

İLK DEFA! Son dakika! Atatürk'ün hiç yayınlanmayan orijinal fotoğrafı ortaya çıktı
DHA

Mustafa Kemal Atatürk, 1930 yılı mart ayının başlarında ziyaret ettiği İzmir'den sonra Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur'a geçti. 6 Mart 1930'da günü ise Antalya'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Antalyalıların büyük sevinçle beklediği Atatürk, saat 16.00 sıralarında Kepez'den şehre kadar, yolun iki yanını dolduran halk tarafından “Hoş geldin. Sefalar getirdin. Yaşa, var ol Gazi" sesleriyle karşılandı. Atatürk Antalya'da bir hafta kaldı ve bugün Işıklar Caddesi üzerinde Atatürk Evi ve Müzesi olarak restore edilen ve içindeki tüm eşyaları o günkü halk tarafından hazırlanan iki katlı konakta kaldı.

YILLARCA SAKLANMIŞ

Atatürk'ün kaldığı konağın önünde çekilmiş ve bugüne kadar hiçbir yerde de yayınlanmış orijinal bir fotoğrafı ortaya çıktı. 1930 yılındaki ziyarette Atatürk'ün konakladığı evin önünde çekilen ve orijinal kart çıktısı olan fotoğrafın, o dönem Antalya'daki görevli hakim veya savcı Tengiz olarak bilinen kişinin eşi Havva Tengiz tarafından yıllarca saklandıktan sonra Atatürk'ü çok seven komşusu Gülsevim Enson'a armağan edildiği, Enson'un da Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şubesi'ne bağışladığı öğrenildi.

ORİJİNAL KART BASKISI

Fotoğrafın hikayesini anlatan ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, “Orijinal ve hiçbir yerde yayınlanmamış bir fotoğraf. Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretinde, bugünkü Atatürk Evi Müzesi'nin olduğu binanın orijinal hali görünüyor. Şu andaki Atatürk Evi, Atatürk'ün geldiği zamanki orijinal hali değil, sonradan restore edilmiş. Fotoğraftaki bina orijinaldir ve fotoğraf da orijinaldir. Yaklaşık 10 yıl önce şubemize, gönülden Atatürk'e bağlı bir Türk kadını Gülsevim Hanım bu fotoğrafı armağan etti" dedi.

TARİHİN BİR PARÇASI

Gülsevim Enson'a da fotoğrafın Antalya'nın önemli ailelerinden olan Manavuşak ailesinden merhum Havva Manavuşak (Tengiz) tarafından verildiğini anlatan Daş, “Havva Hanımın eşi ve Atatürk'ün ziyaret ettiği dönemde savcı veya hakim olan Tengiz tarafından bu fotoğrafın temin edildiğini bize ifade etti. Atatürk'ün gelip, 'Hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeridir' dediği Antalya'ya ziyaretinin anlamlı bir fotoğrafı, anlamlı bir tarihe not düşüş. Böylelikle biz de bu tarihi değeri olan, manevi değerinin asla bedelinin ölçülemediği bu fotoğrafı derneğimizde koruma altına aldık ve gururla sergiliyoruz. Tarihin bir parçasına hep birlikte tanığız" diye konuştu.

ANITA ÇELENK KOYMA TÖRENİ

Atatürk'ün ziyaretinin 91'inci yıl dönümünde Antalya'da çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika ve meslek odalarından oluşan Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu, 6 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk Anıtı'na çelenk koyacaklarını belirten ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, “Tüm Antalya halkını bekliyoruz" dedi.

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