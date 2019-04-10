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Kullandığı malzemelerin tamamen hurda olduğuna dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu, "Bunları değerlendirip görsel şova dönüştürüyorum. Malzemeyi söküp kullanılmayacağını anladığımda kafamdan 'Bundan ne yapabilirim?' diye kuruyorum. Bu malzemeleri hayal gücümü kullanarak birleştirip obje ve figürler yapıyorum. Daha önce ilaç sektöründe makine formenliği ve teknikerliği yaptım. 10 yıldır burada arkadaşıma yardım için başladığım motor ustalığını öğrendim. Hayal gücümü bu şekilde değerlendiriyorum".