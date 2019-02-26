- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Diyarbakır'da, "Sıfır atıkta biz de varız" diyen ev hanımları, kullanılmayan eşyaları yeni ürünlere dönüştürüyor.
Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne "Kadın isterse değişir her şey" sloganıyla başlattığı çalışmayla dahil oldu.
Bu kapsamda ADEM'deki eğitimlere katılan kadınlar, eski pantolondan çanta, şaldan yelek, perdeden elbise, kanepe örtüsünden cüzdan, atkı ve bereden ise oyuncak bebek üretti.
AA'nın haberine göre, ADEM Koordinatörü Arzu Çetin atölyede sadece dikiş öğretimi yapmadıklarını aynı zamanda eski malzemeleri yeni ürünlere dönüştürmeyi öğrettiklerini dile getirdi.
Çalışma sayesinde, piyasada onlarca ve yüzlerce liraya satılan ürünleri, dönüştürdükleri atıl malzemelerden elde ettiklerini belirten Çetin, "Gayemiz sıfır atık. Evdeki eski eşyalarımızı getirip değerlendiriyoruz. Bu şekilde hem ev ekonomimize hem de ülke ekonomimize katma değer sağlıyoruz. 'Kadın isterse değişir her şey' sloganıyla hareket ediyoruz. Sıfır Atık Projesi'nde ev hanımları olarak Emine Erdoğan'a destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Giyim atölyesi usta öğreticisi Güler Yıldız, gayelerinin aile ekonomisine katkı sağlamak ve Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda dönüşüm çalışması uyguladıklarını aktardı.
Evlerindeki işe yaramayan eşyalarını getirip bunları dönüşümde kullanmak isteyen kadınlara fikir verdiklerini söyleyen Yıldız, "Eski kanaviçe, dantel, kot pantolon, polar, eşarp gibi tüm ürünleri değerlendiriyoruz. Ev hanımlarının aile ekonomisine katkıda bulunmasını istiyoruz. Onlar aile ekonomisine katkıda bulundukça ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyorlar" dedi.
Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Nevrize Aydoğan, eski etamin, dantel ve nakışları da kullanarak dönüştürdükleri malzemelerle çocuklarının çeyizlerini hazırladığını dile getirdi.
Yaptığı ürünleri çevresinde sattığını kaydeden Aydoğan, "Hem çocuklara hem de eve katkım oluyor. İsteyenlere ücreti karşılığında dikiyorum. Benim için de harçlık da oluyor. Mesela komşum eski çarşafını getiriyor onu seccadeye dönüştürüyorum. Hem ona hem de bana faydası oluyor" diye konuştu.
Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Menekşe Kutlay da hem bir uğraş edinmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için kursa katıldığını söyledi.
Evdeki eski eşyaların çöpe atılmasını önlemek için burada değerlendirdiklerini aktaran Kutlay, "Evdeki eski kot pantolonlardan mutfak önlüğü yaptık. Hocamız gösterdi ve değerlendirdik. Eski çarşaftan da önlüğün kenar süslerini yaptık. Güzel bir mutfak önlüğü ortaya çıktı. Sıfır atık annelerimizden, anneannelerimizden gelen davranış aslında, eski eşyaları atmıyorlardı. Onlar da bizim için güzel bir örnek oldu" ifadelerini kullandı.
Kullanılmayan eski malzemeleri yeniden değerlendirdiklerini belirten Kübra Çiftçi Akdemir ise, "Anneme eski 30 yıllık perdesini kullanmak istediğimi söyledim. Hocamız da bundan bir pike yapabileceğimizi aktardı. Ardından bunu pikeye dönüştürdük. Bunu almaya kalksam 400 lira tutardı ama biz gayet az maliyetli bir şekilde yaptık. Perdeyi evden getirdim ve kumaşa 50 lira verdik" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.