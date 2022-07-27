Okyanus dibinde merak uyandıran delikler 0:00 / 0:00

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Daily Mail' in haberine göre, bilim insanları paylaştıkları Facebook gönderisinde deliklerin daha önce bildirildiğini ancak kökeninin hala araştırıldığını belirtti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Twitter üzerinden paylaştığı görselde ise kullanıcılara, Orta Atlantik Sırtı yakınında bulunan delikler hakkında sorular yöneltti.

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) July 25, 2022

Cumartesi günü gerçekleşen Okeanos dalışında görüntülenen deliklerin insan yapımı gibi gözüktüğü fakat etrafındaki küçük tortuların bunun bir kazı işareti anlamına gelebileceği ifade edildi.

* Bu haberin görseli NOAA Ocean Exploration'ın resmi Twitter hesabından alınmıştır.