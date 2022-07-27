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Atlantik Okyanusu'nun dibinde gizemli delikler

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA)'ne bağlı bilim insanları, Atlantik Okyanusu'nun 2,7 mil altında insan yapımı kazılara benzer delikler keşfetti.

Atlantik Okyanusu'nun dibinde gizemli delikler
Okyanus dibinde merak uyandıran delikler
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HABERTURK.COM

Daily Mail' in haberine göre, bilim insanları paylaştıkları Facebook gönderisinde deliklerin daha önce bildirildiğini ancak kökeninin hala araştırıldığını belirtti.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Twitter üzerinden paylaştığı görselde ise kullanıcılara, Orta Atlantik Sırtı yakınında bulunan delikler hakkında sorular yöneltti.

Cumartesi günü gerçekleşen Okeanos dalışında görüntülenen deliklerin insan yapımı gibi gözüktüğü fakat etrafındaki küçük tortuların bunun bir kazı işareti anlamına gelebileceği ifade edildi.

* Bu haberin görseli NOAA Ocean Exploration'ın resmi Twitter hesabından alınmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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