Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

AUKUS İttifakı kapsamında Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılar için yol haritası açıklandı

ABD, İngiltere ve Avustralya, AUKUS İttifakı kapsamında Avustralya'nın konvansiyonel silahlı, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar (SSN-AUKUS) edinmesi için benimsedikleri yeni yol haritasını açıkladı.

AUKUS İttifakı kapsamında Avustralya'ya verilecek nükleer denizaltılar için yol haritası açıklandı
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS Anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde bir araya geldi.

Liderler, görüşmelerinin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "güvenli, istikrarlı, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i teşvik amacıyla" üç ülke arasında oluşturulan AUKUS güvenlik diyaloğu kapsamında Avustralya'nın konvansiyonel silahlı, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar (SSN) edinmesi için benimsenen yol haritası duyuruldu.

Bu kapsamda üç ülkenin ortak teknoloji kapasiteleriyle yeni nesil denizaltı olan SSN-AUKUS'un üretileceği kaydedilen açıklamada, Avustralya ve İngiltere'nin "geleceğin denizaltıları" olarak SSN-AUKUS'u kullanacakları belirtildi.

İki ülkenin on yıl içinde SSN-AUKUS'ları kendi iç tersanelerinde inşa etmek için çalışmaya başlayacakları ifade edilen açıklamada, 2023'ten başlayarak Avustralya askeri ve sivil personelinin, ABD ve İngiltere Kraliyet Donanması üslerinde eğitim alacakları bildirildi.

Açıklamada, ABD tarafının 2023'ten itibaren, İngiltere'nin ise 2026'dan itibaren Avustralya'da denizaltılar için yapılan liman ziyaretlerini artırmayı planladığı aktarıldı.

ABD ve İngiltere'nin, 2027'de Avustralya donanma personelinin iş gücü, altyapısı ve düzenleyici sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmak için SSN'lerin Avustralya'ya ileriye dönük rotasyon planına başlanacağı vurgulanan açıklamada, 2030'ların başlarında, Kongre'nin onay vermesi halinde ABD'nin, Avustralya'ya 3 adet "Virginia" sınıfı denizaltı satmayı planladığı kaydedildi.

Açıklamada, Avustralya'ya gerekirse iki adet daha "Virginia" sınıfı denizaltı satılabileceği belirtilerek, "Bu adım, Avustralya'nın özerk SSN yeteneğini ve destek kapasitesini sistematik olarak artıracaktır." ifadesine yer verildi.

2030'ların sonunda ise İngiltere'nin ilk SSN-AUKUS'u Kraliyet Donanmasına teslim edeceği aktarılan açıklamada, 2040'ların başında ise Avustralya'da inşa edilen ilk SSN-AUKUS'un Avustralya Kraliyet donanmasına verileceği bildirildi.

Açıklamada, bugün sunulan planın, Avustralya'nın geleneksel silahlı, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılardan oluşan egemen bir filoyu üretmek, bakımını yapmak, işletmek ve yönetmek için gerekli altyapı, teknik yetenekler, endüstri ve insan sermayesini geliştirmesini desteklemek üzere tasarlandığına işaret edildi.

Diğer taraftan, nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki taahhütlerin yinelendiği açıklamada, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı kabiliyetinin edinilmesi konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile istişarelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu plan sayesinde, Hint-Pasifik'teki bireysel ve kolektif denizaltı varlığının genişlediği belirtilerek, bunun küresel güvenlik ve istikrara da katkı sunacağı ifade edildi.

Bu kapsamda bilgi ve teknoloji paylaşımı alanındaki üçlü işbirliğinin de geliştirilmesine olan taahhüdün vurgulandığı açıklamada, üç ülkenin de insan hakları, hukukun üstünlüğü ve egemen devletlerin bağımsızlığını gözeterek, kurallara dayalı uluslararası düzene saygı duyduğunun altı çizildi. Açıklamada, bugün duyurulan planın bu hedefleri ilerletmeye yardımcı olacağı görüşüne yer verildi.

AUKUS ANLAŞMASI

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında 2021'de nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören "AUKUS" anlaşması imzalanmıştı.

Üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" güvenlik anlaşması kapsamında Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca, Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltılar, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

AUKUS'un ardından Avustralya, "nükleer güce" ulaşmadan önce nükleer denizaltılara kavuşacak ilk ülke olarak kayıtlara geçecek.

AUKUS FRANSA İLE GERİLİME NEDEN OLMUŞTU

Diğer taraftan, Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmişti.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise "anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı" eleştirisinde bulunmuştu.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kongre üyelerinin Türkiye'yi ziyaret etmesini isteriz
DÜNYA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik açıklamalar
İsrail’de muhalefet liderlerinden ortak bildiri: Yasama süreci devam ederken diyalog olmaz
DÜNYA İsrail’de kriz sürüyor: Muhalefetten ortak bildiri
Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı
DÜNYA Rusya: Çin ile ilişkiler benzeri görülmemiş seviyede
Son dakika: Rusya'dan kritik 'tahıl anlaşması' kararı
DÜNYA Rusya'dan kritik 'tahıl anlaşması' kararı
Ukrayna: "Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliği sadaka olarak algılanmamalı"
DÜNYA Ukrayna'dan AB ve NATO'ya eleştiri
Kremlin: Belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz
DÜNYA Kremlin: Belirlenen hedeflere askeri yollarla ...
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya'ya karşı harekete geçiyor
DÜNYA Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya'ya karşı harekete ...
Neden bazı insanlar stresliyken istemsizce sallanır?
DÜNYA Neden bazı insanlar stresliyken sallanır?
Almanya harekete geçti: Ülkeye 2 milyon işçi alacak
DÜNYA Almanya harekete geçti: 2 milyon işçi alacak
Everest'e yalnız tırmanmak 5 yıl önce yasaklanmıştı: Nepal'de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı
DÜNYA O ülkede dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.