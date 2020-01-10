AUZEF sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İstanbul Üniversitesi 11-12 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan AUZEF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA 2020

AUZEF öğrencileri https://sinav.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden Kullanıcı adı, şifresi, güvenlik kodunu bulunan kutucuklara girerek giriş yapabilecek. Açılan sayfada öğrencinin hangi okulda saat kaçta sınava gireceği bilgisi yer almaktadır. Sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler ise sınava alınmayacaktır.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2019 - 2020

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi

Ara Dönem (Vize) Sınavları 23 - 24 Kasım 2019 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 11 - 12 Ocak 2020 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 15 - 16 Şubat 2020 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

AUZEF SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI

Öğrenciler sınavlara “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.