AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular üniversiteli öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 1-14 Haziran tarihinde gerçekleşen AUZEF vize sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten açıklama geldi mi?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarıyla ilgili henüz İstanbul Üniversitesi'nden açıklama gelmedi. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

check Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

check Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

check Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.