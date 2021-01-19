İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF'te bitirme sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Akademik takvime göre sırada telafi sınavları bulunuyor.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 30 Ocak – 07 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF ONLİNE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

* 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

* Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

* Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

* Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.



* Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

AUZEF AKADEMİK TAKVİM