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AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? İşte AUZEF akademik takvim

AUZEF telafi sınavı ne zaman? Sorusu üniversiteyi açıktan okuyan öğrencilerin gündeminde. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AUZEF bütünleme sınavı tarihine çevrildi. Peki, AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? İşte AUZEF akademik takvim

AUZEF telafi sınavı 2021 ne zaman? İşte AUZEF akademik takvim

İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF'te bitirme sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Akademik takvime göre sırada telafi sınavları bulunuyor.

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 30 Ocak – 07 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF ONLİNE SINAVINA NASIL GİRİLİR?

* 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

* Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

* Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

* Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.


* Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

AUZEF AKADEMİK TAKVİM

Yarıyıl Başlangıç ve SonlarıGüz DönemiBahar Dönemi
Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı28 Eylül 202008 Mart 2021
Eğitim-Öğretim Yılı Sonu01 Ocak 202111 Haziran 2021
Kayıt Yenileme TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçinFakülteye İlk Kayıt Tarihleri22 - 26 Şubat 2021
Kayıtlı Öğrenciler İçin14 - 18 Eylül 202022 - 26 Şubat 2021
KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ FAKÜLTE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.
Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri
YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri31 Ağustos - 06 Eylül 2020
DGS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri9 - 15 Ekim 2020
İÜYÖS ile Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihleri19 - 23 Ekim 2020
İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri01 Eylül - 30 Eylül 2020
Ders Seçme, Ekleme, Silme ve Üstten Ders Alma TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri21 Eylül - 25 Eylül 2020Daha sonra açıklanacaktır.
Ders Ekle-Sil Tarihleri28 Eylül - 02 Ekim 2020Daha sonra açıklanacaktır.
Üstten Ders Alma Tarihleri28 Eylül - 02 Ekim 2020Daha sonra açıklanacaktır.
Muafiyet Başvuru Tarihleri28 Eylül - 21 Ekim 2020-
Muafiyet İtiraz Tarihleri21 Ekim - 22 Ekim 2020-
Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Ek Madde-2 Kayıt ve Ödeme Tarihleri28 Eylül - 02 Ekim 2020Daha sonra açıklanacaktır.
Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri28 Eylül - 02 Ekim 2020Daha sonra açıklanacaktır.
Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıt ve Ödeme Tarihleri28 Eylül - 02 Ekim 2020Daha sonra açıklanacaktır.
Ek Madde -1 Kayıt ve Ödeme Tarihleri05 Ekim - 09 Ekim 2020Daha sonra açıklanacaktır.
Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı TarihleriGüz DönemiBahar Dönemi
Ara Dönem (Vize) Sınavları21 - 29 Kasım 202024 - 25 Nisan 2021
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)02 - 10 Ocak 202112 - 13 Haziran 2021
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)30 Ocak - 07 Şubat 202117 - 18 Temmuz 2021
Mezuniyete Üç Ders Sınavı08 Ağustos 2021

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