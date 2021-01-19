İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan AUZEF'te bitirme sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Akademik takvime göre sırada telafi sınavları bulunuyor.
AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 30 Ocak – 07 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
AUZEF ONLİNE SINAVINA NASIL GİRİLİR?
* 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
* Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
* Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
* Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.
* Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.
AUZEF AKADEMİK TAKVİM
|Yarıyıl Başlangıç ve Sonları
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı
|28 Eylül 2020
|08 Mart 2021
|Eğitim-Öğretim Yılı Sonu
|01 Ocak 2021
|11 Haziran 2021
|Kayıt Yenileme Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin
|Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri
|22 - 26 Şubat 2021
|Kayıtlı Öğrenciler İçin
|14 - 18 Eylül 2020
|22 - 26 Şubat 2021
|KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ FAKÜLTE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.
|Yeni Öğrenci Kayıt Tarihleri
|YKS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri
|31 Ağustos - 06 Eylül 2020
|DGS İle Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt Tarihleri
|9 - 15 Ekim 2020
|İÜYÖS ile Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıt Tarihleri
|19 - 23 Ekim 2020
|İkinci Üniversite Kayıt Tarihleri
|01 Eylül - 30 Eylül 2020
|Ders Seçme, Ekleme, Silme ve Üstten Ders Alma Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ders Seçim İşlemleri Tarihleri
|21 Eylül - 25 Eylül 2020
|Daha sonra açıklanacaktır.
|Ders Ekle-Sil Tarihleri
|28 Eylül - 02 Ekim 2020
|Daha sonra açıklanacaktır.
|Üstten Ders Alma Tarihleri
|28 Eylül - 02 Ekim 2020
|Daha sonra açıklanacaktır.
|Muafiyet Başvuru Tarihleri
|28 Eylül - 21 Ekim 2020
|-
|Muafiyet İtiraz Tarihleri
|21 Ekim - 22 Ekim 2020
|-
|Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ek Madde-2 Kayıt ve Ödeme Tarihleri
|28 Eylül - 02 Ekim 2020
|Daha sonra açıklanacaktır.
|Kurumlararası Yatay Geçiş ve Kayıt ve Ödeme Tarihleri
|28 Eylül - 02 Ekim 2020
|Daha sonra açıklanacaktır.
|Kurum İçi Yatay Geçiş Kayıt ve Ödeme Tarihleri
|28 Eylül - 02 Ekim 2020
|Daha sonra açıklanacaktır.
|Ek Madde -1 Kayıt ve Ödeme Tarihleri
|05 Ekim - 09 Ekim 2020
|Daha sonra açıklanacaktır.
|Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri
|Güz Dönemi
|Bahar Dönemi
|Ara Dönem (Vize) Sınavları
|21 - 29 Kasım 2020
|24 - 25 Nisan 2021
|Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları)
|02 - 10 Ocak 2021
|12 - 13 Haziran 2021
|Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları)
|30 Ocak - 07 Şubat 2021
|17 - 18 Temmuz 2021
|Mezuniyete Üç Ders Sınavı
|08 Ağustos 2021
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