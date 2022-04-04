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Haberler Gündem Avcılar Eski Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
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Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın ve 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Avcılar Eski Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Avcılar Eski Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
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DHA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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