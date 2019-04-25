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Özel bir okulda öğretmen olan anne Eda Özcan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 14 Nisan'da Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Zemin katta bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 5 yaşındaki Bora'nın ayağı son 3 basamağa gelindiğinde mekanizmaya sıkıştı. Ailenin çabasıyla ayağı sıkışan yerden çıkarılan çocuk, hemen hastaneye götürüldü. Kopan sağ ayağındaki iki parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. Hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemedi.
"MERDİVENLERİ SÖKTÜREREK PARMAKLARA ULAŞTIK"
DHA'nın haberine göre anne Özcan, çok korktuklarını söyleyerek, "Merdivenlerden bir anda tak tak diye bir ses geldi, ardından bir sarsıntı oldu. Daha sonrası panik. O an hepimiz sıkıştık. Eşim bir kolundan ben bir kolundan çektim çocuğun. Ama çıkaramadık. Amcası arkadan bacaklarından tutunca çıkarabildi. Kopan parmakları, eşim yürüyen merdivenleri söktürerek çıkarabildi. Ardından hastaneye getirdi. Doktorlar o parçanın dikilemeyeceğini söyledi. Başka bir hastaneye gittik, orada da dikilemeyeceğini söylediler" dedi.
"GİYDİĞİ AYAKKABIDAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞLER"
Alışveriş merkezindeki sorumlulardan şikayetçi olduklarını söyleyen Eda Özcan, "Çocuğun önce ayağı ve psikolojik sağlığını düzeltmeye çalışıyoruz. Abisi de inanılmaz etkilendi. Eşim yürüyen merdiveni söktürüp parçaları ararken, onlara giydirdiğimiz ayakkabı yüzünden böyle bir şey olduğunu söylemişler. Giydirdiğimiz ayakkabı her çocuğun giydiği spor ayakkabıydı. Bağcıklı değildi, bağcığın takılması gibi bir durum yok. İş ayakkabısıyla mı çocukları alışveriş merkezine götüreceğiz?" diye konuştu.
Hukuksal olarak sonuna kadar gideceklerini belirten Özcan, "Sonuna kadar gideceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Çünkü yürüyen merdiven büyükşehirde yaşayan her insan için çok olağan bir durum. Ayağını komple alabilirdi. Çok daha büyük şeyler yaşayabilirdik" dedi.
"SORUMLU HERKESİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"
Anne Özcan, "Eğer bu normal bir olay gibi görülürse veya çok basit sıradan bir kaza gibi görülürse çok üzüleceğim. Çünkü bundan sonraki olayları da normalize edeceğiz. Belki de ilerde seçeceği mesleği etkileyecek bir eksiklik var onda. Sorumlu olan herkesin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
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