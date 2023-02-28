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Avokado nasıl yetiştirilir? Avokado yetiştiriciliği nasıl yapılır, ne kadar sürede yetişir?

Avokado diğer adıyla Amerikan armudu son yıllarda ülkemizde de giderek popüler olmaya başlamıştır. Oldukça kalın bir dış kabuğa sahip olan avokadonun içi ise adeta tereyağına benzer bir yapıdadır. Yüksek besin değerine sahip ve değerli yağlarlar donatılmış avokadoyu siz de yetiştirmek istemez miydiniz? Avokado nasıl yetiştirilir? Avokado ne kadar sürede yetişir? İşte eski dünyanın mucizevi bitkisi avokado ile ilgili her şey…

Avokado Nasıl Yetiştirilir? Avokado Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?
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Avokado Nasıl Yetiştirilir?

Avokado tropik ve subtropik iklimsel koşullarda yetişebilen bir meyvedir. Tohumdan da yetiştirebileceğiniz avokadonuzun çiçek açması ve meyve vermesi 5-13 yıl gibi bir zaman alacaktır. Bunun yanında tek bir avokado ağacı ile tozlaşmanın oldukça zor olacağını da bilmeniz gerekir. Yine de tohumdan avokado yetiştirmeyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri aşağıda detaylarıyla açıklayacağım. Avokado çoğunlukla yayvan, kök derinliği yaklaşık bir metre olan ve 6 ila 20 metre boyunda bir ağaçtır. Dalları kırılgan ve esnek yapıda olan avokado yılda birkaç defa sürgün vermekle birlikte meyve verecek olan sürgünler ilkbahar döneminde oluşur. Avokadonun toprak isteğine baktığımızda iyi drene edilmiş, verimi yüksek, kumlu ve alüvyal topraklarda daha iyi yetiştiğini görürüz. Topraktaki pH oranı ise 6-6,5 civarında olmalıdır. Diğer yandan tropikal bölgenin ağacı olduğu güneşli havaları çok sever. Bununla birlikte şiddetli rüzgarların ve ani sıcaklık değişimlerinin yaşandığı ve genel olarak sıcaklıkların 21o dereceden düşük olduğu bölgelerde verim vermeyecektir. Peki avokado ile temel bilgileri verdikten sonra şimdi Avokado yetiştiriciliği nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz.

Avokado Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Avokado yetiştiriciliği yapmak için öncelikle güvenilir üreticilerden sağlıklı avokado fidanları tercih edilmelidir. Artık sıra toprak yapısını, güneşlenme süresini bildiğimiz avokadonun dikim zamanına geldi. Avokado fidanları toprağın ılık olmasını sever. Bu sebeple ilkbahar aylarında Mart-Nisan gibi avokado fidanlarınızı toprağa dikebilirsiniz. Avokado fidanlarını toprağa ekmek için;

  • Fidanın kök yapısına uygun şekilde bir çukur hazırlayın.
  • Avokado fidanlarının kökleri çok hassastır. Bunun için çukura nazikçe fidanınızı koyun ve yavaşça etrafındaki toprakları kapatarak dikim işlemini tamamlayın.
  • Son olarak da can suyu verin. Avokado fidanlarının sulanma isteği dikildikten sonra toprağın durumuna bağlı olarak 7 ila 10 günde bir sadece kökleri sulanarak yapılmalıdır. Bunun yanında avokado topraktaki tuzluluk oranına karşı son derce hassastır. Bu sebeple aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.
  • Ayrıca ekeceğiniz bölgenin rüzgarlı olmaması ve bol güneş alması da dikkat etmeniz gereken bir noktadır.

Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Evde avokado yetiştirmek için sağlıklı bir avokado meyvesi edinin ve sonrasında aşağıdaki adımları takip edin:

  • Avokado meyvesinin içini bir bıçak yardımıyla açın ve dikkatli bir şekilde içindeki çekirdeği çıkarın. Bu sizin tohumunuz olacak.
  • Bu çekirdeğin üzerindeki kalıntıları bol suyla yıkayın ve yaklaşık 30 dakika kadar 50-55o derece sıcaklıktaki temiz bir suyun içinde bekletin. Bu işlem bazı hastalıkları önlemektedir.
  • Avokado çekirdeğini bir yumurtaya benzetecek olursak, sivri olmayan alt kısımlarını 2 ya da 3 kürdanla delin. Bu kürdanlar avokadonun geniş ve tombul kısmının suyun içinde kalmasını dolayısıyla kök yapmasını sağlayacaktır.
  • Bu şekilde hazırlanan avokado çekirdeğini içi su dolu uygun bir bardağın içine koyun.
  • Yaklaşık 1-1,5 ay sonra sonra çekirdeğin üst kısmının delinip içinden ince bir filiz çıktığını suyun içinde kalan kısımda da köklenmeler oluştuğunu göreceksiniz. Bitki yaklaşık 15 santimetreye ulaşana kadar bekleyin. Filizde fazla yaprak oluşursa filize zarar vermeden yaprakları alın. Çünkü fazla yaprak olursa bitkinin kök yapısı güçlenemez. Bu sürede bardakta azalan suyu da ara sıra kontrol edip tamamlamayı unutmayın.
  • Bitki kökü güçlendiğinde uygun bir saksıya organik bakımdan zengin bir toprak koyun ve fidanınızı nazikçe içine yerleştirin. Ve unutmayın bol güneş alan bir yere koyun.

Avokado Türkiye'de Yetişir Mi?

Türkiye’de 70’li yıllarda deneme çalışmalarına başlanmış, iklimsel olarak Akdeniz sahil kuşağı boyunca avokadonun yetişmesi için uygun koşullar olduğu çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. 80’li yıllardan itibaren de avokado Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’da yetiştirilmeye başlanmıştır. Elbette Türkiye’deki avokado üretimin yaklaşık yüzde 80’ini Antalya karşılamaktadır.

Avokado Ne Kadar Sürede Yetişir?

Avokado fidanları uygun iklim ve toprak yapısında 5 yıl sonra meyve vermeye başlayacaktır.

Avokado Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Avokado ağaçları kış mevsiminin ılık geçtiği tropik ve subtropik iklimlerde yetişir. Aynı zamanda ani sıcaklık değişimlerinin olmadığı ve şiddetli rüzgarların yaşanmadığı bölgelerde yetiştirilir. Avokadonun dünyadaki dağılımına bakıldığında Güney Amerika, Güney Afrika Cumhuriyeti, İspanya, Fransa ve İsrail’de yaygın olarak yetiştirilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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