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Ay'daki ilk koloniler böyle görülecek! 0:00 / 0:00

İHA

Avrupa Uzay Ajansı ile Skidmore ve Owings & Merrill isimli mimarlık firması, gelecekte Ay'da kurulması planlanan ilk kolonilerin nasıl olacağını gösteren "Dünyanın Ötesinde Yaşam" isimli kısa filmi Venedik Bienali'nin "Birlikte nasıl yaşayacağız?" temalı 17. Uluslararası Biennale Mimarı Sergisinde yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı uzmanları ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Havacılık ve Uzay Departmanı'nda profesör olan eski NASA astronotu Jeffrey Hoffman'ın destek sağladığı 4 dakikalık kısa filmde, Ay'da yaşamın gerçekçi bir şekilde nasıl olacağı anlatıldı.

Kısa filmde, Ay modülünün yakından ayrıntıları, ziyaretçilerin Ay ortamındaki günlük yaşamı hayal etmeleri ve tasarımını mümkün kılan mühendislik ve teknolojiyi anlamalarını sağlıyor.

Mimarlık firmasının baş tasarımcısı Daniel İnocent, "Burada karşılaşılan zorluklar yeni çözümlere ilham verdi ve insanlık için Dünya'nın ötesinde bir gelecek tasavvur etmemizi sağladı" dedi.

Kısa filmde yer alan konsept yapıların genişleyebilen ve yüksek kütle-hacim oranı sayesinde normal boyutunun neredeyse iki katına çıkabilmesi planlanıyor.

Söz konusu yapıların hem astronotlar tarafından hem de uzay istasyonundan uzaktan kontrol edilen robotik araçlarla kurulabilecek.