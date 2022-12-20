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Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

Tarihte çekilen eski fotoğraflara, yapılan yağlı boya tablolara ya da farklı sanat eserlerine baktığınızda, erkeklerin büyük beyaz peruklar taktığını görürsünüz. Bu perukların neden takıldığı hakkında hiç düşündünüz mü? Gelin o dönemlerde perukların neden takıldığı hakkında ufak bir keşif yapalım.

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  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    Tarihi fotoğraflarda, sanat eserlerinde hep erkeklerin peruk taktığı görülüyor. Aslında bunun altında yatan farklı bir sır var. Zenginlik sembolü olarak görülen bu perukların takılmasının başka bir amacı da olduğunu biliyor musunuz?
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    FRANSIZ HASTALIĞI

    1940'lı yıllarda Avrupa'da "Fransız Hastalığı" olarak bilinen Frengi hastalığı yayıldı.  Cinsel temas sebebiyle yayılan bu hastalık, uzun bir süre tedavisi olmadığı için bir sürü insanın hayatıyla oynadı. Frenginin ufak belirtileri arasında saç dökülmesi ve vücutta oluşan açık yaralar vardı.
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    BELİRTİLER GİZLENDİ

    Frenginin belirtileri arasında saç dökülmesi olduğunu söylemiştik. İşte o dönemde peruklar, bu saç dökülmesini gizlemek için kullanıldı. Uzun saç zenginlik, statü sahibi olduğunu belirtmenin bir yoluydu ve bunun yanında saç dökülmesini, açık yaraları gizlemek için de kullanıldı.
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    TREND OLDU!

    Frengi hastalığının yükselmesi ve semptomların daha ağırlaşması sebebiyle peruklar daha sık kullanılmaya başlandı. Bu kadar çok peruk kullanımı, hastalığı olmayanların da dikkatini çekti. Hal böyle olunca peruk kullanımı bir moda trendine dönüştü. 
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    MALZEMELER KALİTELİYDİ

    Peruklar kaliteli olması için at kılı, keçi kılı hatta fiyatına göre insan saçından bile yapılıyordu. Fakat ne kadar konu hastalık olursa olsun, peruk her zaman zenginlerin kullandığı bir aksesuar oldu. Tarih boyunca peruklar sadece statü sahibi, zengin kişiler tarafından takıldı.
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    GÜNEŞ KRALI

    Güneş Kralı olarak bilinen Fransa Kralı XIV. Louis'in, bilinene göre oldukça genç yaşta saçları döküldü. XIV. Louis fazlasıyla narsist ve imajı söz konusu olduğunda gözü hiçbir şey görmeyen biriydi. Kral olduğu dönem içerisinde yüzlerce portresini çizdirdi, üzerine kendi portresinin olduğu madeni paralar bastırdı ve kendi heykellerini yaptırdı. Peruk onun için hayattaki en önemli aksesuardı ve 48 tane peruk ustası vardı. Tabi bu kadar peruk takıntısının olması halk tarafından kralın frengi hastalığına yakalandığı dedikodularını ortaya çıkardı.
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    RÜTBE SAÇA GÖRE BELİRLENİYORDU

    18. yüzyılda Denis Denot'un Ansiklopedisi'nde uzun saçın Kraliyet kanının bir işareti olduğu iddia ediliyordu. Saç ne kadar uzunsa o kişinin rütbesi ona göre daha yüksekti. 17. yüzyılda peruk kullanımı arttı ve detaylı peruk üretimi fazlalaştı.
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    BİT SALGINI

    Bir dönem ortaya çıkan bit sorununda da insanlar hemen peruğa yönlendi. İnsanlar günlük hayatlarında da peruk kullanıyorlardı ve kafalarına peruğu daha iyi oturtabilmek için saçlarını sıfır şekilde traş ediyorlardı. Bu çözüm bit problemini geçirmedi çünkü bitler peruklara da bulaşmaya başladı. Peruklarını temizlemek isteyenler kaynar sudan faydalanıyorlardı.
  • Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!

    MALİYET FAZLAYDI

    Peruk kullanımı, bakımı, temizliği ya da yenisini yaptırmak oldukça maliyetli olduğu için zaman içerisinde peruk kullanımından vazgeçildi.

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