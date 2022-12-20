GÜNEŞ KRALI

Güneş Kralı olarak bilinen Fransa Kralı XIV. Louis'in, bilinene göre oldukça genç yaşta saçları döküldü. XIV. Louis fazlasıyla narsist ve imajı söz konusu olduğunda gözü hiçbir şey görmeyen biriydi. Kral olduğu dönem içerisinde yüzlerce portresini çizdirdi, üzerine kendi portresinin olduğu madeni paralar bastırdı ve kendi heykellerini yaptırdı. Peruk onun için hayattaki en önemli aksesuardı ve 48 tane peruk ustası vardı. Tabi bu kadar peruk takıntısının olması halk tarafından kralın frengi hastalığına yakalandığı dedikodularını ortaya çıkardı.