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Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

Yüzlerce yıl önce yaşamış ve dillere destan olmuş tarihi karakterlerin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Birinden bahsedildiği zaman zihinde hemen bir görüntü beliriverir. Ancak fotoğrafın olmadığı dönemlerde yaşamış tarihi karakterlerle alakalı birçok bilgiye sahip olsak da nasıl göründüğüyle alakalı hiçbir fikrimiz yok. Özellikle tarihe mal olmuş kişilerin nasıl göründüğüne dair bilim insanları uzun bir araştırma yaparak teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok şaşırtıcı veriler elde etmişler. Peki, yüzlerce yıl önce yaşamış ve sadece portelerinden tanıdığımız insanlar aslında nasıl görünüyordu? İşte Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahasının gerçek hayatta görünümleri…

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  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Yüzyıllar öncesinde yaşamış tarihi kişilerin, ya iskelet parçaları ya da başkaları tarafından tasvir edilmiş resimleri elimizdeki tek verilerdir. Bilim insanlarının ve bazı sanatçıların bir araya gelmesi ile oluşan bir grup, Ortaçağ'da yaşamış bir kraliçenin veya bir köylünün nasıl göründüğünü merak etti. Bu kişileri yeniden canlandırmak istediler. Fotoğrafın henüz olmadığı dönemlerde yaşamış ünlü insanların nasıl göründüklerini, neye benzediklerini merak eden bazı bilim insanları ve sanatçılar; onları canlandırmaya çalıştı. Yapılan tasvirler o zamanların teknolojisi ile sınırlı olsa da gelişen teknoloji ile ortaya geçmişe doğru yapılan büyüleyici bir yolculuk çıktı. Günümüzün gelişen teknolojileri ve onlardan kalan kafatasları, ölüm maskeleri ve birtakım belgelere dayanarak nasıl göründüklerini ortaya çıkardı.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Ava

    Ava, 3.700 yıl önce ölen Bronz Çağı kadınıydı. Arkeologlar tarafından bulunduğunda yaşadığı zamana göre özel bir mezarın içindeydi. Araştırmacıların yorumuna göre o zamanlarda yaşayan sıradan biri toprağa gömülürken, Ava sert bir kaya mezarın içinde bulundu. İskoç arkeolog Maya Hoole ile sanatçı Hew Morrison, Ava'nın yüzünü sofistike yazılım ve doku derinlik çizelgeleri kullanarak yeniden oluşturmaya çalıştı.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Güney İngiltere'de Erken Neoletik çağda yaşamış bir erkek

    Neolitik çağda yaşamış bir erkeğin yüzünün yeniden yapılandırılması, 1863'te Wiltshire'daki Winterbourne Stoke'de yapılan bir kazıda bulunan bir erkek iskeletine dayanıyor. 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen bu erkeğin neredeyse 5500 yıl önce neye benzediğini anlamak için iskelet analizini kullandı.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    IV. Henry (Fransa)

    IV. Henry fanatik bir Katolik tarafından öldürülüne kadar 1589 -1610 yılları arasında Fransa Kralı idi. Aynı zamanda önem verdiği konular ve endişe duyduğu problemler ile de halkı tarafından 'Good King Henry' olarak adlandırılmıştı. Henry'nin kafasını, Philippe Froesch CGI 3D adli yüz rekonstrüksiyonu ile oluşturdu.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Meritamun

    'Meritamun' olarak bilinen 2000 yıllık mumya, en son teknolojiyi kullanarak yeniden oluşturuldu. Melbourne Üniversitesi'nden bilim adamları Meritamun'un 18 ila 25 yaşları arasında olduğunu tahmin ediyor. Firavun Ramses’in eşlerinden biri olan Meritamun’un öldüğünde 18 veya 28 yaşlarında olduğu ve dişlerinde çürükler olduğu için tatlıyı çok sevdiği tahmin ediliyor. Sağlam kalan tek vücut parçası kafatası olduğu için bilim insanları ölüm nedenini maalesef bilinmiyor. Meritamun'un yüzünü yeniden yapılandırmak için araştırmacılar tıbbi araştırmalar, bilgisayarlı tomografik (CT) tarama, 3D baskı ve eğritoloji teknolojisini kullanmışlardır.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    İmparator Nero

    İmparator Nero, Julio Cladian Hanedanlığı döneminde 17 yaşındayken Roma İmparatoru unvanını aldı ve hükümdarlığının beşinci yılında annesinin ölümünü emretti. Güzel sanatlara, spora ve müziğe önem veren Nero'yu eleştirenler bunların imparatorluğa zararlı olduğunu ileri sürüyordu. Roma yanarken onun lir çaldığı söylense de aslında Roma’nın yandığı haberini aldığında Roma’ya gittiği ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı iddia edildi. Vergileri arttırdığı için orta ve üst tabakalar tarafından nefret edilen ve darbe ile devrilen Nero, katibinin yardımıyla intihar etti. İspanyol sanatçılar; Roma İmparatoru’nun açıklamaları, büstleri ve çizimlerinden yararlanarak Nero’nun gerçekçi görüntüsünü oluşturmaya çalıştı. Çene kayışından gülümsemesine kadar bütün özelliklerini hassas bir şekilde yakalamayı başardılar.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Julius Sezar

    Roma İmparatorluğu’nun genişlemesini sağlayan ve Roma İmparatorluğu’nun son diktatörü ve politik lideri olan Julius Sezar, aynı zamanda iyi bir hatip ve yazar olarak biliniyor. Dünyanın en etkili insanlarından biri olan Sezar'ın 3D teknolojisinden yararlanılarak oluşturulan gerçekçi büstü Leiden’de Ulusal Eski Eserler Müzesi’nde bulunuyor.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Kral Tutankhamun'un biyolojik annesi Nefertiti

    DNA testleri, 'Genç Bayan' olarak bilinen bir mumyanın, Akhenaten'in (Tut'un babası) kız kardeşi ve Tutankhamun'un annesi olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kimliği tam olarak belirlenmemiş olsa da, birçok kişi kalıntıların Kraliçe Nefertiti'ye ait olduğuna inanıyor.

    Paleoartist Élisabeth Daynès, Mısır kraliçesinin bir büstünü yeniden oluşturabilmek için 'Genç Hanım' taramasını kullandı.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Nicolaus Copernicus

    Rönesans döneminin en parlak gök bilimci ve matematikçilerinden biri olan Copernicus, bilinenin aksine evrenin merkezinin Dünya olmadığını ileri sürmüş ve günümüzdeki bilinen güneş merkezli güneş modelini ortaya çıkarmış. Polonyalı adli ekip Copernicus’un bulunan kalıntılarından yüzünü yeniden oluşturmaya çalışmış ve sonuç oldukça başarılı olmuş.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Johann Sebastian Bach

    Alman barok müzik bestecisi ve org üzerinde bir müzik dehası olan Johann Sebastian Bach, tarihin en büyük bestecilerden biri olarak kabul ediliyor. Bach’ın isimsiz olan mezarı, bir buçuk asır sonra gömüldüğü kilisenin tadilatı sırasında bulunuyor. Antropolog Caroline Wilkinson, Bach’ın yüz kemiklerinin ölçüsünü alarak 3D görüntüsünü oluşturarak nasıl göründüğünü gösterdi.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    William Shakespeare

    Dünyaca ünlü İngiliz oyun yazarı, şair ve oyuncu olan Shakespeare; tarihçiler ve bilim insanları arasında her zaman tartışma konusu oldu. Yine de onlar Martin Droeshout gravürünün, yazarın en doğru tasviri olduğu konusunda anlaşmaya varabildi. O dönemlerde ölünün yüzüne alçı veya balmumu dökülerek ölüm maskeleri yapılıyordu. 1975 yılında Londra’da Hildegard Hammerschmidt Hummel Shakespeare’in ölüm maskesini buldu. 2010’da Dr. Caroline Wilkinson bu ölüm maskesini kullanarak 3D Shakespeare'in görüntüsünü oluşturdu. Kafasının tamamı olmamasına rağmen ortaya çıkan görüntünün yapılan birçok yoruma benzediği söyleniyor.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    III. Richard (İngiltere)

    III. Richard 1483-1485 yılları arasında İngiltere Kralı idi. Güllerin Savaşı ve öldüğü Bosworth Sahası Savaşı'nda önemli bir figürdü. Lancaster ve York aileleri arasındaki çatışmanın son savaşında öldüğünde 32 yaşındaydı. Yüzünün 3D rekonstrüksiyonu yapmak için kafatası ve DNA örneklerini kullandılar. Kafatasının taramasına kas dokusu eklemek için bir bilgisayar uygulaması kullanıldı ve sonuç plastik bir modele dönüştürüldü.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Wolfgang Amadeus Mozart

    Klasik batı müziğinde en önemli ve en ünlü bestekârı olan Mozart, 5 yaşında keman ve piyano dâhisiydi ve bu yaşta beste yapmaya başlamıştı. 35 yıllık kısa yaşamında 600’den fazla eser besteleyen Mozart’ın yüzü, Pierre-Francois Puech tarafından korunmuş kafatasına dayanılarak yeniden oluşturuldu. Çıkık elmacık kemikleri, mavi gözleri, kısa kafa yapısı ve beyaz saçları vardı.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Padua'nın Anthony'si

    Padualı Aziz Anthony, 1195 yılında Lizbon, Portekiz'de zengin bir ailede dünyaya gelen Katolik bir rahipti. İtalya'nın Padua kentinde 35 yaşında öldü. Çağdaşları, yoksulluğa ve hastalığa olan duyarlılığını, sevgisini ve onun güçlü vaazlarını dinledikçe Anthony Kilisesi tarihinin en çok saygı gördüğü zamanını yaşadı. 2014 yılında, Padua St. Anthony'daki adli araştırmacılar, yüz görüntüsünü kafatasının dijital bir kopyasından yeniden yaratmaya çalıştılar. En son 3D programını kullandılar.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Kleopatra

    Asıl unvanı VII. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce gelenler bilinmediği için o, Kleopatra olarak tanınıyor. Birkaç dil bilen eğitimli bir kadın olan Kleopatra, babası ölünce 18 yaşında tahta çıkıyor. Kendinden 8 yaş küçük kardeşine oranla daha baskın bir karakter olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra egzotik güzelliğe sahip olan Kleopatra'nın baştan çıkarma konusunda da yetenekli olduğu söyleniyor. Döneminin liderleriyle romantik ilişkiler ile ittifaklar kuran ve daha çok güzelliğiyle dillere destan olan Kleopatra’nın heykelleriyle portrelerinden esinlenerek oluşturulan 3D portresini görünce şok olabilirsiniz.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    İskoç Kraliçesi Mary

    Mary Stuart 1542-1567 yılları arasında İskoçya Kraliçesi idi ve tahtına çıktığı zaman sadece 6 günlük bir bebekti. Hayatının son 18 yılını İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in gözaltında geçirdi. Daha sonra 1586'da Elizabeth'e suikast düzenlenmesi suçundan infaz edilmesi istendi. Ölümü sırasında 44 yaşındaydı. Dundee Üniversitesi'nden uzmanlar, Mary Stuart'ın mevcut tüm portrelerini, ona 3D bir imaj yaratabilmek için derlediler.
  • Tarihi kişiler gerçekte nasıl görünüyordu? Kleopatra, Sezar, Mozart ve dahası: Gözlerinize inanamayacaksınız!

    Dante Alighieri

    İlahi Komedya’nın yazarı Dante Alighieri, İtalya'daki en etkili şairlerden biri olarak kabul ediliyor. Birçok portresi bulunan Dante’nin nasıl göründüğü konusunda ise herkes hemfikir. Kafatası ölçülerinden ve portrelerinden yararlanılarak görüntüsü oluşturulan Dante'nin yapılan çalışmalar sonucunda büyük gözleri, yuvarlak çenesi, yumuşak bir yüz ifadesi olduğu ortaya çıktığı biliniyor.

 

 

 

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