BARBAR KABİLELER VE ROMALILAR

Romalılar ile Barbarlar arasında düşmanlık olduğu bilinir. Ancak ilişkileri birazdaha karmaşıktı. 'Barbar' aslında Romalılar ve Yunanlılar tarafından, Greko-Romen' mirasına dahil olmayan kişilere atıfta bulnmak için kullanılıyordu.

Barbarlar, Gotlar, Vandallar, Alanlar, Franklar, Saksonlar ve Anglo gibi Cermen kabilelerine ait kişilerdi.

Bazı kaynaklara göre Roma İmparatorluğu'nda yaşadılar ve vatandaşlık kazandılar. Yaygın inanışın aksine tüm barbarşar Roma'nın düşmanı değildi.