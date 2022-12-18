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Roma İmparatorluğu hakkında bilmedikleriniz! Kleopatra aslında Mısırlı değil!

Roma İmparatorluğu uzun yıllar boyunca hüküm sürmüş ve birçok kralı tarihe yazdırmıştır. Tarihte Roma İmparatorluğu hakkında pek çok iddia ve teori bulunuyor. İşte Roma İmparatorluğu hakkında bilmeniz gereken ilginç bilgiler...

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  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    NERO TERORİYE GÖRE BÜYÜK ROMA YANGINI SIRASINDA KEMAN ÇALMIŞTIR

    Efsaneye göre Roma İmparatoru Nero, Büyük Roma Yangını sırasında sarayında şarkı söyleyip keman çalmıştır. Tarihi kaynaklardan bazıları Nero'yu siyasi muahliflere zulmdeden bir diktatör olarak anlatır. 
  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    Bazı kaynaklar ise halkını umursamayan sefalet içerisinde bırakan bir deli olarak niteler. M.S. 64'te meydana gelen Büyük Roma Yangını sıırasında, rakipleri Nero'yu Roma yanarken keman çalmakla suçlar. Hatta bazı kaynaklara göre yangın Nero tarafından başlatılmış bir kazadır. 
  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    Ancak söylentilerin yalan olduğu tarihçiler tarafından belirtilir. İlk olarak Antik Roma döneminde henüz keman icat edilmemişti. Diğer bir teori ise Nero'nun yangını söndürmek için büyük bir çaba sar ettiğidir. 
  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    Kaynaklara göre Nero haberi alır almaz bahçesinin kapılarını açmıştır. Nero'nun sanata olan ilgisi Roma toplumu tarafından kafir olarak görülmesine neden olduğu için bu tür iftiralar atıldığı söyleniyor. 

    Elbette Nero'un rakiplerine yönelik acımasız zulmü itibarına yardım etmedi.

     
  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    KLEOPATRA MISIR KRALİÇESİ OLMASINA RAĞMEN MISIRLI DEĞİLDİ

    Mısır tarihinde büyük bir yeri olan Kleopatra aslında Afrikalı değildi. Kökeni Makedon ve Yunan'dan geliyordu. Ailesinde eski Mısır dilini konuşan tek kişiydi.

    Kaynaklara göre, Makedonyalılar Pers Ahameniş İmparatorluğu'nu yendikten sonra Mısır Büyük İskender'in eline geçmiştir. 

     
  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    İskender'in ölümüden sonra ise I. Ptolemaios Soter'in M.Ö 305'te Mısır'ı aldığı bilinir.

    Kleopatra'da Ptolemaios soyundan geliyordu. Ailesinde yedinci Kleopatra olarak biliniyordu.

    Mısır'ın Yunan hükümdarları soylarını korumak için aile üyleri ile evllilik yapardı. Kleopatra'da kardeşi XVIII. Ptolemaiıs ile evlendi ve Julius Caesar ve Mark Antony ile olan aşkı romanlara kaynak oldu.

     
  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    BARBAR KABİLELER VE ROMALILAR

    Romalılar ile Barbarlar arasında düşmanlık olduğu bilinir. Ancak ilişkileri birazdaha karmaşıktı. 'Barbar' aslında Romalılar ve Yunanlılar tarafından, Greko-Romen' mirasına dahil olmayan kişilere atıfta bulnmak için kullanılıyordu.

    Barbarlar, Gotlar, Vandallar, Alanlar, Franklar, Saksonlar ve Anglo gibi Cermen kabilelerine ait kişilerdi.

    Bazı kaynaklara göre Roma İmparatorluğu'nda yaşadılar ve vatandaşlık kazandılar. Yaygın inanışın aksine tüm barbarşar Roma'nın düşmanı değildi.
  • Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında şaşıracağınız bilgiler

    ROMA İMPARATORLUĞU NE ZAMAN ÇÖKTÜ?

    Bazı kaynaklarda Roma İmparatorluğunun çöküşü M.S 476 yılı olarak belirtilirken bazı kaynaklarda 1453 olarak belirtilir. Bunun nedeni Doğu ve Batı romanın farklı zamanlarda çökmesidir. 

     

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