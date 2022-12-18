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Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu?

Günümüz şartlarında en ufak bir rahatsızlık veya hastalık durumunda uzmanına danışarak tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Bugün tıp hakkında yaşanan gelişmeler yüzyıllardır kadın ve erkekler tarafından yapılan keşifler sonucu ortaya çıkıyor. Peki, tarih öncesi çağlarda insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

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  • Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

    KAFATASI DELİNEREK TEDAVİ EDİLİYORDU

    İlk çağlarda arkeologlar tarafından yapılan çalışmalara göre tarih öncesi kafatasları incelendiğinde bir delik görülüyor.

    Kafatasının üzerinde bulunan bu delik, tarihçilere göre o zamanlarda kötü ruhları serbest bırakmak için hasta insanların başlarına açılan bir delik olduğu düşünülüyor. Bu tekniğe Trephining adı verildi.

    Antik çağlarda birçok kültür de, hastalıkların kötü ruhlardan geldiği sanılırdı ve büyü ya da bitkisel ilaçlarla tedavi ediliyordu. 

    Tedavi eden insanlar din adamı veya cadı doktoru olarak biliniyor ve doğaüstü güçleri ile hastaları iyileştirdiğine inanılıyordu.

     

     
  • Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

    MISIRLILAR MUMYALAMA YÖNTEMİ İLE HASTALIKLARI ÖĞRENDİ

    Eski Mısır tanrılarının insanları iyileştirdiğini düşünen inançlar vardı. Hastalıklar bitkisel ilaçlar ve metal aletlerler ile tedavi ediliyordu.

    Tarihçiler, Mısırlıların mumyalama ritüelleri sırasında insan vücudu ve hastalıkları hakkında bilgi öğrendiğini düşünüyor.

    İnsanlar öldükten sonra uygulanan mumyalama tekniğinde vücut organları çıkarılır ve kil kavonozlarda saklanırdı.

     
  • Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

    HİPOKRAT FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI SERGİLEDİ

    Eski Yunanlılar ise tıbbi bilim olarak gördüler. Tıbba yol veren Hipokrat, hastalıkları  doğaüstü bir olay değil, doğal nedenlerden kaynaklanarak insanlara bulaştığına inanıyordu.

    Romalılar birçok Yunan felsefesini benimsemiş olsa bile halk sağlığı hakkında kendi yollarını izlediler.

     
  • Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

    ROMALILAR KANALİZASYON VE HAMAMI KEŞFETTİ

    Şehirlerden ve kasabalardan insan atıklarını uzaklaştırmak için kanalizasyon yollarını geliştirdiler ve hastalıklardan arınmak için hamam sistemi kurdular.

    Antik Roma'da hamamlar, egzersiz yerleri ve hastaneler inşa edildi.

    Avrupa'da Karanlık Çağ döneminde batıl inançlar ile tedavi etme yöntemi geri geldi. İnsanlar hastalıklarını Tanrı cezası olarak gördü.

     
  • Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

    Yunanlılar ve Romalılar öğrendiklerini Kuzey Afrika, Orta Doğu ve İslam bölgelerine aktardı. 

    Orta Çağ döneminde Avrupa veba adı verilen salgınla parçalandı. Doktorlar vebayı nasıl tedavi edeceklerini bilemiyorladı. 

    Rönesansla beraber insan anatomisi yeni çalışmalarla önceki teoilerle çelişiyor ve bakış açısı değişmeye başlıyordu.

     
  • Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

    VÜCUDUN KALBİ EMDİĞİNİ SANIYORLADI

    Yüzlerce yıl insanlar kalp organının sadece yiyecek ve içecekler ile kan yaptığını ve vücudun kalbi emdiğini düşünüyordu.

    William Harvey adlı İngiliz doktor, kalbin kanı geri dönüştürdüğünü ve vücutta dolaştırmak için bir pompa görevi gördüğünü ilk kez keşfetmişti.

     
  • Doktorlar olmadan önce insanlar nasıl tedavi oluyordu? Eskiden insanlar kendilerini nasıl tedavi ediyordu?

    BERBERLERDE KÜÇÜK AMELİYATLAR YAPILIYORDU

    Yeni tıbbi gelişmelere rağmen yöntemler eskiydi ve çoğu hasta doktora gitmeyi tercih etmiyordu.

    Bunun yerine ebelere danışıyorlardı. Küçük ameliyatlar hastanede değil berber dükkanlarında yapılıyordu. Berberlerin saç kestikleri aletler ile tedavi yapılıyordu.

 

 

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