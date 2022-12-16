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Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

Sene sonu yaklaşırken yiyecekler hakkında yaşanan gelişmeler bitmiyor. Bazı yiyeceklerin üretimi yasaklanırken bazılarının içerisinde bulunan maddeler ağızları açık bırakacak şekilde

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  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    BROKOLİ İNSAN ÜRETİMİDİR

    Brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanası yani turpgillerden gelen kök sebzelerdir. Çiftçiler 2000 yıldan fazla uzun süredir kombinasyonlar ile sebzeleri seçerek yetiştirmeye başladı.

    İlk olarak lahana, ardından brokoli, sonra karnabahar ve en son olarak Brüksel lahanası insanlar tarafından yetiştirilerek üretildi ve günümüze kadar geldi.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    ALMAN ÇİKOLATASI ADINI ÜLKEDEN DEĞİL BİR İNSANDAN ALIR

    Alman çikolatalı kekin adı Almanya’dan gelmiyor. 1852’de Samuel adında biri tarafından Baker’s Chocolate şirketine kalıp çikolatalar tasarlanarak icat edildi.

    Şirket çikolataya ilk adını icat eden Samuel adını vermiş olsa dahi Teksaslı bir fırıncı Dallas’a çikolatanın tarifini göndermiş ve adını düzgün bir şekilde belirtmemişti.

    Bunun üzerine ABD’li gazeteciler tarifi yayımladı ve adını ‘Alman Çikolatası’ olarak duyurdular ve meşhur çikolatanın adı bu şekilde kaldı.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    DÜNYADAKİ EN KİRLİ YİYECEK KURU ÜZÜMDÜR

    Kuru üzüm çeşidine göre farklı şekillerde kurutulur. Ancak genellikle güneşte bekletilerek kurutulur. Yapay olarak eklenen ısı ve ışık kuruma sürecini hızlandırıyor. Ancak doğal ortamlarda kurutulan üzümler böceklerin ilgisini çeker. Bu nedenle çok iyi bir şekilde ayıklanması gerekir.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    TEMPURA ASLINDA PORTEKİZLİLERE AİTTİR

    Japon mutfağında çok tercih edilen tempura tekniğinin kökleri Portekizlilere aittir. 16. yüzyılda Japonya’ya giden Portekizliler yiyecekleri una bulayarak kızartmışlardır. Japonlar da bu tekniği ilerleyen zamanlarda geliştirmiştir.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    AVRUPA BİRLİĞİ AMERİKAN EKMEKLERİNİ YASAKLADI

    Amerika’da en yaygın gıdalardan birisi olan ekmeğin yapımında kullanılan malzemelerden bazıları yoga matı üretiminde de kullanılıyor. Endüstriyel alanda bu kadar geniş alanda kullanılan ekmek üretim malzemeleri AB tarafından Amerika ekmek malzemelerinin gıda ürünlerinde kullanımı adlı karar gerekçesiyle Kasım 2022’de yasaklanmıştır.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    AMERİKA’NIN ESKİ İNKA İMPARATORLUĞU ÖZEL GÜNLERDE MISIR PATLATIYORDU

    Tarım İmparatorluklarından birisi olan İnkalar vejetaryendi. Her aile kendi yiyeceğini üretiyor ve depolarda muhafaza ediyordu. En popüler ürünlerinden birisi mısırdı ve mısırdan kek bile yapıyorlardı. Sadece özel günlerinde mısır patlatıyorlardı.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    RANCH SOSUNDA TİTANYUM DİOKSİT OLABİLİR

    Ranch sos özellikle fast food yiyeceklerinin yanında sıklıkla tüketilir. Ranch gibi hazır beyaz soslara soluk görünümü kazandıran bir madde bulunur. Bu madde titanyum dioksittir ve güneş kremlerinde de bulunur.

    Boya olarak nitelendirilen madde tekstil ve kişisel bakım alanlarında kullanılır. Avrupa Gıda Güvenliği Yönetimi 2022’de bu maddenin gıdalarda kullanılamayacağını ve aşamalı olarak kaldırılması gerektiğini söyledi.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    İNCİRLERİN ARASINDA EŞEKARISI OLABİLİYOR

    Eşekarısı türlerinden birisi olan İncir eşekarısı özellikle yumurtalarını bırakmak için meyvenin içerisine girer. Ancak delik küçük olduğu için çıkmakta zorlanabilir.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    FRİTÖZLERE YAĞ SIÇRAMAMASI İÇİN EKLENEN MADDE PREZERVATİFLERDE DE VARDIR

    Fabrikalarda yağ sıçramaması için fritözlere kimyasal bir madde eklenir. PDMS adı verilen bu madde prezervatiflerde ve cilt bakım ürünlerinde de bulunur. Ayrıca insan sağlığına herhangi bir risk oluşturmaz.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    DENİZLERDE BULUNAN MİKROPLASTİK ORANI 2050’DE DAHA DA ARTACAK

    Çevreye atılan plastikler insan ve deniz sağlığını önemli ölçüde etkiler. Araştırmalara göre 2050 yılına kadar artması beklenen plastik üretimi nedeniyle insan ve balıkların kanında mikro plastik alımı artacağı ön görülüyor.
  • Yiyecekler hakkında 2022 yılında çıkan ilginç bilgiler!

    ANANAS SUYU ETİ YUMUŞATIR

    Ananasın içerisinde et proteini parçalayan bromelain adında bir enzim bulunur. Eti yumuşatır ve daha lezzeti hale getirir. Özellikle et yemeklerinizde marine işlemi yaparken ananas suyu tercih edebilirsiniz.

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