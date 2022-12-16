ALMAN ÇİKOLATASI ADINI ÜLKEDEN DEĞİL BİR İNSANDAN ALIR

Alman çikolatalı kekin adı Almanya’dan gelmiyor. 1852’de Samuel adında biri tarafından Baker’s Chocolate şirketine kalıp çikolatalar tasarlanarak icat edildi.

Şirket çikolataya ilk adını icat eden Samuel adını vermiş olsa dahi Teksaslı bir fırıncı Dallas’a çikolatanın tarifini göndermiş ve adını düzgün bir şekilde belirtmemişti.

Bunun üzerine ABD’li gazeteciler tarifi yayımladı ve adını ‘Alman Çikolatası’ olarak duyurdular ve meşhur çikolatanın adı bu şekilde kaldı.