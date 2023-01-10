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7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

Hırvatistan’da yaşayan ve müzik öğretmeni olan Frane Selak, tam 7 kez ölümden dönmüş ve en sonunda lotoyu kazanmış bir insan. Dünyanın en şanslı mı yoksa şanssız insanı mı olduğuna kendisi de karar veremiyor. İşte, 7 kez ölümden dönen ve sayısal lotoyu kazanan Frane Selak’ın hikayesi…

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  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    Frane Selak, lotoda büyük ikramiyeyi kazanmadan önce ölümle defalarca burun buruna geliyor. Yaşadıklarını okuyunca şanslı bir insan olup olmadığına siz karar verin çünkü biz veremiyoruz.

    Frane Selak yaşadıklarına dair "Olaya iki farklı açıdan bakabilirsiniz. Ben dünyanın en şanssız insanı da olabilirim, en şanslısı da. Ben ikincisi olduğumu düşünmeyi tercih ediyorum” diyor.
  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    TREN KAZASI 1962

    1962’de Saraybosna’da Dubrovnik’e gitmek için bindiği trende yolculuk yaparken, tren raydan çıkıyor ve donmuş gölün içerisine düşüyor. Kazada 17 kişi hayatını kaybediyor, Selak hayatta kalanlardan birisi.

    Kazayı kırık bir kol ve soğuk sudan dolayı hipotermi olmaya az kala atlatıyor.
  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    UÇAK KAZASI 1963

    1963 yılında meydana gelen olayda daha önce hiç uçağa binmemiş olan Selak, annesini hasta olduğu için ziyaret etmek amacıyla uçağa binmek zorunda kalıyor.

    O dönemde 32 yaşında olan Selak, Zagreb’den Rijeka’ya giden uçağa biniyor. Uçak yere inmeden önce basınç düşüyor ve uçak kapılarından birisi açılıyor. Selak bu esnada kapıdan dışarı uçuyor.

    Uçak kazasında tahmini olarak 17 ya da 19 kişi hayatını kaybediyor. Selak’da ot yığınlarının arasında yaralı olarak bulunuyor.
  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    1966 OTOBÜS KAZASI

    Olaylar uçakla bitmiyor elbette, Selak çıktığı bir otobüs yolculuğunda yine kaza geçiriyor. Otobüs köprüden yuvarlanıyor ve kazada 4 kişi hayatını kaybediyor. Selak bu kazayı birkaç sıyrıkla atlatıyor.

     
  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    1970 -1973 ARASI ARABA KAZASI

    Dokuz canlı olan Frane Selak, 1970 ve 1973’te iki araba kazası yaşıyor. İki kazada da otomobil alev alıyor ve Selak araç patlamadan saniyeler içerisinde arabadan çıkmayı başarıyor.
  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    1995 OTOBÜS KAZASI

    Yaşadığı tüm olaylar sonrasında 22 yıl boyunca sessiz bir hayat yaşayan Selak’a 1995 yılında otobüs çarpıyor. Kendisi yine kaza sonucunda yaralanmadan kurtuluyor.
  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    1996 UÇURUMA YUVARLANAN ARABA

    Hırvatistan dağlarında arabasını sürerken karşıdan gelen bir araç ile karşı karşıya gelen Selak, uçuruma yuvarlanıyor. Ancak kendisi son anda arabadan atlamayı başarıyor ve bir ağaca tutunarak hayatta kalıyor.
  • 7 kez ölümden dönen ve büyük ikramiyeyi kazanan adam! Dünyanın en şanslı ve şansız adamı!

    2003 BÜYÜK LOTO İKRAMİYESİ

    Frane Selak bu macera dolu hayatını bir kenara bırakıyor ve bu sefer şansını lotoda deniyor. Kendisinin ilk oynayışında kazandığını iddia edenler var. Hangisi doğru bilinmiyor ancak 72 yaşında büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

    2003 yılında, 960 bin dolar değerindeki lotoyu kazanan Selak, 2010 yılında kendisine bir ada içinde ev satın aldı ve kalan parayı ailesi ile arkadaşlarına dağıttı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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