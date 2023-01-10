2003 BÜYÜK LOTO İKRAMİYESİ

Frane Selak bu macera dolu hayatını bir kenara bırakıyor ve bu sefer şansını lotoda deniyor. Kendisinin ilk oynayışında kazandığını iddia edenler var. Hangisi doğru bilinmiyor ancak 72 yaşında büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

2003 yılında, 960 bin dolar değerindeki lotoyu kazanan Selak, 2010 yılında kendisine bir ada içinde ev satın aldı ve kalan parayı ailesi ile arkadaşlarına dağıttı.