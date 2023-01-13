HERHANGİ BİR KİMLİK BİLGİSİ YOK

Polisler gizemli adamın üzerinden bir sigara paketi, geçmiş tarihli bir tren bileti, kibrit kutusu ve iki adet tarak buldu. 40 – 50 yaşlarında olduğu anlaşılan adamın üzerinde herhangi bir kimlik yoktu.

Polis gizemli adamın kimliğini tespit edebilecek herhangi bir ipucuna rastlayamadı. Kıyafetlerindeki etiketlerin bilinçli bir şekilde kesildiği düşünüldü.