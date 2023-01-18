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Uçaklar neden Tibet üzerinden uçmaz veya uçmak istemez?

Uçakların Flightradar'ları incelendiğinde Tibet üzerinden geçmediğini fark edebilirsiniz. Tibet Özerk Bölgesi, Çin'e bağlı seyrek nüfuslu ve oldukça dağlık bir alandır. 'Dünya'nın Çatısı' olarak bilinen bu bölge üzerinden pilotların uçmaması için son derece haklı nedenleri bulunuyor.

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  • 'Dünya'nın Çatısı' Tibet üzerinden uçaklar neden geçmez? Uçaklar neden Tibet'ten geçmez?

    Havacılık sektöründe rota planlaması için çok sayıda faktör analiz ediliyor. Tehlike arz edebilecek, gereksiz zaman ve para kaybına neden olabilecek ihtimaller en aza indiriliyor.

    Uçakların Tibet bölgesinden uzak durması ise bu analizler sonucu oluşturuldu.
  • 'Dünya'nın Çatısı' Tibet üzerinden uçaklar neden geçmez? Uçaklar neden Tibet'ten geçmez?

    DAĞLAR FAZLA YÜKSEK

    Uçakların araziden uzak durmasının en önemli nedenlerinden birisi çok engebeli olması ve yüksekliğin ortalamadan çok fazla olmasıdır. 

    Uçaklarda kabul edilen ortalama yükseklik 4.500 metredir. Ancak Tibet'te alçak alanlar bile 3.000 metre yükseliğindedir. Uçaklar daha fazla yüksekte uçabilir ancak kabin basıncının düştüğü acil durumlarda prosedür gereği uçak bir havaalanına yönlendirilmeden önce 3.000 metrelik irtifaya inmelidir.

     
  • 'Dünya'nın Çatısı' Tibet üzerinden uçaklar neden geçmez? Uçaklar neden Tibet'ten geçmez?

    HAVALİMANINA İNİŞ OLDUKÇA ZOR

    Uçakta yolculara verilen oksijen gerektiği alçaklığa inmediği sürece 20 dakika yetebilir. Ayrıca Tibet bölgesinde acil iniş yapılabilecek herhangi bir alan neredeyse yoktur. Var olan iki havalimanı hem çok uzak hem de sadece birkaç pilotun inebileceği tecrübe isteyen bir yerdedir.
  • 'Dünya'nın Çatısı' Tibet üzerinden uçaklar neden geçmez? Uçaklar neden Tibet'ten geçmez?

    TÜRBÜLANS VE DONMA RİSKİ VAR

    Yüksek dağlık bölgede türbülans riski daha fazla olur. Tibet bölgesi ve çevresinde de türbülans şiddeti çok daha fazladır.

    Türbülans hava akımlarının dalga halinde farklı hızlarda yukarı ve aşağı inmesine neden olur. 

    Jet yakıtı donabilir. Standart Jet A1 yakıtının donma noktası -47 santigrat derecededir. Tibet'te her zaman bu kadar sık düşük dereceler olmasa bile soğuk olan dağların üzerinde uzun süre seyretmek yakıtın donma riskini artırır.
  • 'Dünya'nın Çatısı' Tibet üzerinden uçaklar neden geçmez? Uçaklar neden Tibet'ten geçmez?

    RADAR SİSTEMİ BULUNMUYOR

    Tibet bölgesinde uçaklardaki radar sistemini destekleyecek sistem bulunmuyor.

    Tibet'te Çin nüfusunun yalnızca yüzde 0.2'si bulunuyor.  
  • 'Dünya'nın Çatısı' Tibet üzerinden uçaklar neden geçmez? Uçaklar neden Tibet'ten geçmez?

    HİNDİSTAN ASKERİ BÖLGESİ BULUNUYOR

    Ayırca Tibet yakınlarında Hindistan askeri üsleri de bulunduğu için ticari uçuşlara izin verilmiyor. 

    Bir kaza meydana gelirse kazazedelerin hayatta kalması ve kurtarılması oldukça düşük ihtimal olacaktır. 

    Kaynak: Interesting Engineering

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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