TÜRBÜLANS VE DONMA RİSKİ VAR

Yüksek dağlık bölgede türbülans riski daha fazla olur. Tibet bölgesi ve çevresinde de türbülans şiddeti çok daha fazladır.

Türbülans hava akımlarının dalga halinde farklı hızlarda yukarı ve aşağı inmesine neden olur.

Jet yakıtı donabilir. Standart Jet A1 yakıtının donma noktası -47 santigrat derecededir. Tibet'te her zaman bu kadar sık düşük dereceler olmasa bile soğuk olan dağların üzerinde uzun süre seyretmek yakıtın donma riskini artırır.