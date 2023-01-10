UÇAKLARIN EN GÜVENLİ BÖLÜMÜ

Uçakların en güvenli bölümü birçok veriye göre kuyruk kısmıdır. Arka kısımda kalan bu bölümde oturuyorsanız ve bir uçak kazası meydana gelirse hayatta kalma şansınız yüzde 40 daha fazladır.