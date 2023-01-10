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Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

Dünyanın en güvenilir ulaşım yolu olarak bilinen uçaklar hakkında bilinmeyen birçok enteresan bilgi var. Örneğin uçaklarda neden paraşüt olmadığı sorusu birçok insanın aklına gelmiştir. İşte, uçaklar hakkında bilinmeyen detaylar...

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  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    UÇAKLARIN EN GÜVENLİ BÖLÜMÜ

    Uçakların en güvenli bölümü birçok veriye göre kuyruk kısmıdır. Arka kısımda kalan bu bölümde oturuyorsanız ve bir uçak kazası meydana gelirse hayatta kalma şansınız yüzde 40 daha fazladır.
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    UÇAKTA HASTA BİRİSİ VARSA

    Uçakta hasta birisi varsa bulaştırma ihtimali yüzde 80 daha fazladır. Bu yüzden başınızın üzerinde bulunan havalandırmayı kendinize kalkan olarak kullanabilirsiniz.
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    TUVALET KAPILARI

    Uçaklarda bulunan tuvalet kapıları genellikle sadece kabin görevlilerin bildiği gizli bir mandal tarafından dışarıdan açılabilir. Acil durumlarda kişiye erişmek için yapılmıştır.
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    CAMLARDA KÜÇÜK BİR DELİK BULUNUR

    Uçak camlarında küçük bir delik bulunur, bu delik kabin basıncı düzenler.
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    OKSİJEN MASKESİNİN SÜRESİ SANILANDAN DAHA AZ

    Acil durumlarda kullanılan oksijen maskesinin süresi 15 - 16 dakika arasındadır.
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    HAVADA YEDİKLERİNİZ DAHA LEZZETLİ

    Uçağın içerisinde yediğiniz veya içtiğiniz gıdalar daha lezzetli gelebilir. Bunun nedeni alçak basınçtır. İçecek ve yiyeceklerdeki şeker miktarı basınç ile beraber daha çok ortaya çıkar.

     
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    İYİ PİLOT NASIL ANLAŞILIR?

    İyi bir pilot genellikle uçağı indirdikten sonra anlaşılır. Uçağı yumuşak indiren pilot daha sonra meslektaşları ve yolcular tarafından övgüler alabilir.
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    UÇAKLARDA NEDEN PARAŞÜT BULUNMAZ?

    Bunun iki nedeni vardır. İlk olarak uçaklara yolcu sayısı kadar paraşüt eklenmesi uçağın yükünü artıracağı için paraşüt bulunmaz.
  • Uçaklarda neden paraşüt bulunmaz? Uçaklar hakkında bilinmeyenler!

    İkinci nedeni ise uçakta paraşüt olsa bile havada giden bir uçağın kapısı kapalıyken açmaya çalışmak neredeyse imkansızdır. Basınç nedeniyle kapanan kapı açılmayacağı için paraşütle atlayamazsınız.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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