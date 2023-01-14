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Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır? Bilim insanları cevaplıyor!

Bilim insanları, karşı tarafa kibar ve nazik davranmanın neden zayıflık ile güçsüzlükle ilişkilendirildiğine dair araştırmalar yaptı. İnsanlara saygılı ve ince davranan kişiler son zamanlar da giderek azalıyor. Tahammül edememe ve çabuk sinirlenme gibi baskılar günlük hayatta giderek çoğalıyor. Ancak bazı bilimsel çalışmalar, nezaket göstermenin insan psikolojisine yüksek ölçüde fayda sağladığını gösteriyor. Öyleyse gün geçtikçe kibarlık ve saygı neden azalıp, değersizleşiyor? İşte, nezaketin bir zayıflık göstergesi olarak algılanmasına sebep olan davranışlara bilimin cevabı...

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  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    NAZİK OLMAK GERÇEKTEN ZAYIFLIK MI?

    İnsanların neden tahammül edemediği ve nezaket göstermediğinin en sevilen cevabı muhtelemen "nezaket göstermek zayıflık göstegesidir" olacaktır. Peki, nezaket neden zayıflık olarak algınaıyor? 

     
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    Bilimsel çalışmalara göre nezaket göstermek hem toplumsal hem de bireysel refah için son derece önemli bri kavram. Bilim insanları, kibarlık gösterilmesinin toplumsal yaşamda insanlar arasında kurulan bağı güçlendirdiğini söylüyor. 
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    Ayrıca nazik ve kibar olan insanların öz güveni ve empati duygusu daha gelişmiş oluyor. Yapılan çalışmlar, nezaketin bazı fizyolojij ve psikolojik faydaları olduğunu ortaya koydu.

     
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    KİBAR DAVRANMAK KAYGIYI AZALTIYOR

    Ayrıca nazik ve kibar olan insanların öz güveni ve empati duygusu daha gelişmiş oluyor. Yapılan çalışmlar, nezaketin bazı fizyolojij ve psikolojik faydaları olduğunu ortaya koydu.

    ABD'nin Emory Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre, başka bir insana nazik davranmak beyindeki ödül ve zevk merkezlerini devreye sokuyor. Aşk hormonu olarak bilinen oskitosin hormonunun salgılanmanı sağlıyor ve kaygı hissini azaltıyor.

     
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    NEDEN ZAYIFLIK OLARAK ALGILANIYOR?

    Peki, nezaketin insan sağlığına bu kadar faydası varken neden zayıflık ve güçsüzlük olarak gösteriliyor?

    Günümüzde, tüketim ve rekabet giderek daha fazla önem kazanıp artış gösteren kavramlar haline geldi. Birçok insana göre hayatta kalmak için savaşmak ve acımasız olmak sıradan şeyler gibi gözüküyor. Birçok insan önceliklerini karşıyabilmek için ya da statüsünü koruyabilmek için nezaketi zayıflık olarak görüp, göz ardı edebiliyor.

     
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    İNSANLARIN SAĞLIĞI OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR

    Fakat nezaket ne kadar zayıflık gibi gözükse de aslında başka insanlara yardımcı olmayı amaçlayan ve refah getiren güçlü bir kavram.

    Nazik ve kibar olmak içerisine girildiği zaman fedakarlık gerektirdiği için kişinin kendinden ödün vermesini gerektiren ve aslında bakıldığında hiç de kolay olmayan bir eylem.

     
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    GÜÇLÜ DURMA ÇABASI, NEZAKETİ BASKILIYOR

    İnsanlar iç güdüsel olarak kendini güçlü kılma çabasına sokar ve nezaket, bir başkasına yardım etmek veya saygı göstermek olduğu için kendi çıkarları ile isteklerini baskılamak pek çok insana zor gelebilir.

    Buna bağlı olarak da birçok insan fedakarlık ve güç isteyen nazik olma eylemeni aslında başaramadıkları için değil istemedikleri için güçsüzlük ve zayıflıkla ilişkilendiriyor.

     
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    DAHA ÇOK ERKEKLER ZAYIFLIK OLARAK ALGILIYOR

    2018 yılında İngiltere'de yapılan bir bilimsel çalışmaya 2058 kişi katıldı ve çalışmaya katılanların yalnızca yüzde 3'ü nezaketi erkeklik ile ilişkilendirdi. Yani çalışma sonucuna göre, daha çok erkekler nezaket göstermenin zayıflık ve güçsüzlük olduğunu düşünüyor.
  • Kibarlık ve nezaket neden zayıflık olarak algılanır, görünür?

    Ancak yapılan çalışmalar nezaketin kalıplamış düşünceler dışında cinsiyet rolü oynamadan, insan sağlığı üzerinde yüksek güven, empati, ve kaygı azaltıcı etkiler oluşturduğunu ortaya koyuyor.

    Kaynak: Stylist.uk

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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