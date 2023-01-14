KİBAR DAVRANMAK KAYGIYI AZALTIYOR

Ayrıca nazik ve kibar olan insanların öz güveni ve empati duygusu daha gelişmiş oluyor. Yapılan çalışmlar, nezaketin bazı fizyolojij ve psikolojik faydaları olduğunu ortaya koydu.

ABD'nin Emory Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre, başka bir insana nazik davranmak beyindeki ödül ve zevk merkezlerini devreye sokuyor. Aşk hormonu olarak bilinen oskitosin hormonunun salgılanmanı sağlıyor ve kaygı hissini azaltıyor.