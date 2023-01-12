Biyolojik saatimiz, yani 24 saatlik bu süreç, güneş ışığı, kafein tüketimi, yemek alışkanlığı ve egzersizler gibi faktörlerle şekilleniyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nden uyku bilimci Philip Gehrman, eğer yeterince uyursanız ve yaşam stiliniz 24 saatlik zaman dilimi ile uyumlu ise her sabah aynı saatlerde uyanabileceğinizi söylüyor.