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İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir?

Newton’un ünlü kitabı Principia Matcematica Latince yazılmıştı. Enistein ilk çalışmaları Almanca ve Marie Curie’nin çalışmaları ise Fransızca yayınlandı. Geçmişten gelen birçok önemli çalışma İngilizce ve bunların haricinde 1.8 milyardan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Peki, İngilizce nasıl bu kadar yaygınlaştı?

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  • İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir? İngilizce nasıl Dünya dili kabul edildi?

    TARİHTE YAŞANAN OLAYLAR 

    Dil ve küreselleşme kavramları birbirlerini destekleyen kavramlardır. Bir dilin yayılabilmesi için kitle iletişim araçlarına ihtiyaç vardır. Kitle iletişim araçlarının anlaşılıp yayılabilmesi için de küresel bir dile ihtiyaç vardır. İngilizcenin evrensel gelişimine bakıldığında tarihte yaşanan olaylar diğer toplumlarda kullanılmasına etki etmiştir.
  • İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir? İngilizce nasıl Dünya dili kabul edildi?

    DÜNYA DİLİ OLACAĞI ÖN GÖRÜLDÜ

    1780 yılında ABD 2. Başkanı John Adams, Amerikan kongresi ve Amerikan Bilim Akademisi’nin kurulması için bir rapor yazıyor ve İngilizceye değiniyor “İngilizcenin kaderi, gelecek ve onu izleyen yüzyıllarda, Latincenin ya da Fransızcanın geçen yüzyıllardan, bu yüzyılda olduğundan daha yaygın bir dünya dili haline gelmektir” der.
  • İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir? İngilizce nasıl Dünya dili kabul edildi?

    Yani ABD 2. Başkanı John Adams aslında İngilizcenin yazgısını önceden tahmin etmiştir. Örnek olarak Büyük Britanya’nın gücünü kaybedip yerini ABD’ye bırakması ve yaşanan Sanayi Devrimi gibi olaylar İngilizcenin yaygınlaşmasına etki etmiştir.
  • İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir? İngilizce nasıl Dünya dili kabul edildi?

    Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği gibi dünyanın önemli kurumlarının resmi dili olmasının yanı sıra akademik ve iş hayatında en çok kullanılan dildir.
  • İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir? İngilizce nasıl Dünya dili kabul edildi?

    SAVAŞLARIN ETKİSİ GÖRÜLÜR

    İngiliz İmparatorluğu’nun 20. yüzyıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nin ve özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda, büyük siyasi bir güç haline gelmesiyle İngilizce sömürge ile giderek yaygınlaştı.
  • İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir? İngilizce nasıl Dünya dili kabul edildi?

    MEDYA DİLE YÖN VERMİŞTİR

    Tarihle beraber medya da dile yön verdi. Hollywood filmleri ve gazetecilik çalışmaları nüfusa hitap etmesi için en çok konuşulan dile göre yayınlanmaya başladı.   
  • İngilizce neden ortak dil olarak tüm dünyada kabul edilir? İngilizce nasıl Dünya dili kabul edildi?

    Günümüzde artık bir akademik makale yayınlanacaksa ve farklı bir dil kullanılacaksa bile özet bölümü İngilizce olması gerekiyor. Bugün İngilizce geçmişteki Latincenin yerini almayı başarmış evrensel bir dil olmuştur.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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