DÜNYA DİLİ OLACAĞI ÖN GÖRÜLDÜ

1780 yılında ABD 2. Başkanı John Adams, Amerikan kongresi ve Amerikan Bilim Akademisi’nin kurulması için bir rapor yazıyor ve İngilizceye değiniyor “İngilizcenin kaderi, gelecek ve onu izleyen yüzyıllarda, Latincenin ya da Fransızcanın geçen yüzyıllardan, bu yüzyılda olduğundan daha yaygın bir dünya dili haline gelmektir” der.