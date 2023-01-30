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Dünyanın en abartılan şehirleri gezginler tarafından açıklandı! Listede Antalya'da var!

Dünya üzerinde turistler tarafından ilgi gören ve popülarite yakalamış birçok şehir var. Şehirler kültürel zenginlikleri, tarihleri ve doğalarıyla ortaya çıkıyor. Ancak bazı şehirler popülarite nedeniyle turistlerin hayal gücünde çok fazla abartıldığı için hayal kırıklığına neden olabiliyor. Gezginlerin veri analistini yapan kingcasinobonus.uk dünyanın dört bir yanında 85 seyahat noktasını ele aldı. En çok abartılan şehirler listesinin ilk 10'unda Londra ve Paris gibi gözde şehirler bulunuyor.

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  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    ŞEHİRLER BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR VE ABARTILIYOR

    Yapılan veri analistleri İngiltere merkezli bir platforma bağlı. Dünya üzerinde seyahat eden binlerce gezgin seyahat değerlendirmelerini uygulama üzerinden değerlendiriyor ve bu yorumlar analiz ediliyor.
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    Turistlerin seyahat ettikleri bölgeden yaşadıkları deneyim ve hayal kırıklıklarını ölçmek üzere yapılan veri analizinde 85 farklı seyahat noktası belirlendi. Böylelikle yapılan yorumlar üzerinden dünyanın en abartılan şehirler listesi oluşturuldu.
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    85 seyahat bölgesi seçilirken en çok talep gören ve değerlendirme alan noktalar çalışmaya dahil edildi. Farklı gezginlerin "hayal kırıklığına uğradım" ve "beklendiğim kadar memnun kalmadım" ifadelerini ne sıklıkta kullandığı incelendi.
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    BANGKOK GEZGİNLER TARAFINDAN EN ABARTI BULUNAN ŞEHİR

    Yapılan veri analizine göre dünyanın en çok abartılan şehirleri listesinde birinci sırada yüzde 16.6 değerşe Tayland'ın başkenti Bangkok çıktı.

    Tayland'ın turistleri hayal kırıklığına uğratan yeri ise daha çok Khaosan Yolu olarak değerlendirildi. 

     
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    ANTALYA'NIN EN ÇOK AQUA PARKLARI ABARTI BULUNUYOR

    İkinci sırada ise yüzede 16,5'lik analiz ike Türkiye'nin sahil kenti Antalya yer aldı. Antalya'nın en çok abartılan cazibe noktaları su parkları
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    Listenin üçüncü sırasında yüzde 15,8 hayal kırıklığına uğratma oranı ile Singapur yer alıyor. Singapur'un beklendiği gibi çıkmayan merkezi ise Orchard Road.
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    Listenin devam eden ilk beşinde Almanya'nın Münih şehri ve İtalya'nın Rimini şehri yer alıyor.
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    PARİS VE LONDRA'DA BEKLENTİYİ KARŞILAMIYOR

    Paris ve Londra gibi turistlerin gözdesi olan şehirlerin hayal kırıklığına uğratma oranları oldukça yüksek. Veri analizlerine en çok abartılan şehirler arasında ilk 10'a giren Paris ve Londra turistlerin yine umduğunu bulamadıkları yerlerden birisi olmuş. Londra'nın London Eye noktasında turistler analizlere göre şehirde sıkıldığını hissetmiş.

     
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    Bununla beraber London Eye dönme dolabı, Buckingham Sarayı ve Big Ben kulesi sıklıkla olumsuz eleştiriler almış. Paris, Londra gibi benzer kaderi paylaşıyor ve en abartı bulunan noktası Montmartre.
  • İşte dünyanın en çok abartılan şehirleri! Listede Antalya, Paris ve Londra'da var!

    Veri analistlerini oluşturan platform bilgileri elde etmek için TripAdvisor gibi popüler yorum sitelerinden yararlandı.

    DÜNYANIN EN ÇOK ABARTILAN İLK 10 ŞEHRİ

    1. Bangkok: yüzde 16,6

    2. Antalya: yüzde 16,5

    3. Singapur: yüzde 15,8

    4. Münih: yüzde 15,7

    5. Rimini: yüzde 14,2

    6. Miami: yüzde 13,9

    7. Mumbai: yüzde 13,9

    8. Londra: yüzde 13,8

    9. Paris: yüzde 13,8

    10. Tokyo: yüzde 13,6

    Kaynak: Independent.uk

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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