BANGKOK GEZGİNLER TARAFINDAN EN ABARTI BULUNAN ŞEHİR

Yapılan veri analizine göre dünyanın en çok abartılan şehirleri listesinde birinci sırada yüzde 16.6 değerşe Tayland'ın başkenti Bangkok çıktı.

Tayland'ın turistleri hayal kırıklığına uğratan yeri ise daha çok Khaosan Yolu olarak değerlendirildi.