TÜRKİYE’DE EN ÇOK HANGİ MESLEK REVAÇTA?

Türkiye’de en çok tercih edilen meslek grubu ise Google aramalarına göre oyunculuk. Ülkemizde televizyon ve medyanın etkisinin ne kadar etkili olduğu araştırma sonucuna göre ortaya çıkıyor.