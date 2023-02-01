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Dünyada ve Türkiye'de yapılmak istenilen meslekler!

Geçmişten bu yana sunduğu avantajlar düşünülerek doktorluk ve pilotluk gibi meslekler hep en çok tercih edilenler arasındaydı. Ancak günümüzde trend olan akımlar seçilecek mesleklerin şekillerinde büyük rol oynuyor. Dünyanın farklı yerlerinde hangi mesleklerin tercih edildiğini araştıran Remitly ülkelerde en çok hangi işlerin yapılmak istendiğini bize gösteriyor.

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  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    Çalışma analizleri oluşturulurken ülkelerin her birinin Google arama verileri ele alınıyor. Temel olarak “Nasıl Olunur?” sorusunun cevabı arandı. Araştırma 2021 Ekim ve 2022 Ekim ayı arasında 1 senelik bir zaman diliminde söz konusu olan ülkenin ana diliyle yapılan aramaları kapsayarak analiz edildi.
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    Küresel verilerin yanında ülkelere göre istatistikler de yer aldı. Yeterince bilgi sağlayamayan ülkeler çalışmaya dahil edilmedi. Türkiye çalışmaya dahil edilen ülkelerden birisi oldu.
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    DÜNYADA EN ÇOK YAPILMAK İSTENEN MESLEKLER

    Küresel çapta hayalleri en çok süsleyen ilk 20 meslek dalı şunlar:

    1. Pilotluk

    2. Yazarlık

    3. Dansçılık

    4. YouTuber’lık

    5. Girişimcilik

    6. Oyunculuk

    7. Influencer’lık

    8. Programcılık

    9. Müzisyen

    10. Öğretmenlik

    11. DJ

    12. Blogger’lık

    13. Doktorluk

    14. Profesörlük

    15. Hosteslik

    16. İtfaiyecilik

    17. Hakimlik

    18. Avukatlık

    19. Dava vekilliği

    20. Psikolog

    Araştırma pilotluğun sağladığı gelir ve direkt olarak seyahat etme imkanı sunması toplum gözü önünde uzun yıllar statü oluşturan bir meslek haline geldiğini gösteriyor.
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    İkinci sırada olan yazarlık mesleği ise başarılı olanlara sağlam geri dönüşler getiren bir meslek olarak görülüyor. Hatta yazarlık 75 ülkede pilotluğun önüne geçerek ilk sırada yer alıyor. İlk onda yer alan YouTuber’lık ve Influencer’lık gibi meslekler ise kişilere yemi kapılar açabilecek kapasiteye sahip.
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ MESLEK DALLARI OLUŞTURDU

    Dünyanın en çok rağbet gören 5 teknoloji mesleği

    1. YouTuber’lık

    2. Influencer’lık

    3. Programcılık

    4. Blogger’lık

    5. Vlogger’lık

    2021-2022 döneminde yaşanan karantina nedeniyle popülaritesi artan bu meslekler, çoğu kişi tarafından rahat ve yüksek gelirli olmasından dolayı tercih ediliyor.

    Programcılık ise yazılım dünyasında genel olarak yüksek gelirli sektörlerden birisi olarak biliniyor.
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    KAMU ALANINDA TERCİH EDİLEN İLK 5 MESLEK

    1. Öğretmenlik

    2. Doktorluk

    3. İtfaiyecilik

    4. Hakimlik

    5. Polis

    Polislik dünya genelinde ilk beşin en sonunda olsa bile Güney Kore’de en çok aratılan meslek oldu.
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    SANAT VE KÜLTÜR MESLEKLERİ ARASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

    1. Yazarlık

    2. Dansçılık

    3. Aktörlük

    4. Müzisyen

    5. DJ
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    BİLİM ALANINDA EN ÇOK TERCİHE EDİLEN 5 MESLEK

    1. Profesörlük

    2. Psikolog

    3. Terapist

    4. Bilim insanı

    5. Yaşam koçluğu

    Almanya’da en çok aratılan mesleklerden birisi profesörlük olmuş.
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    SPOR ALANINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN MESLEKLER

    1. Futbolcu

    2. Futbol koçluğu

    3. Güreş

    4. Basketbol

    5. Boksör
  • Dünyada ve Türkiye'de en çok yapılmak istenen meslekler! En çok tercih edilen meslekler hangisi?

    TÜRKİYE’DE EN ÇOK HANGİ MESLEK REVAÇTA?

    Türkiye’de en çok tercih edilen meslek grubu ise Google aramalarına göre oyunculuk. Ülkemizde televizyon ve medyanın etkisinin ne kadar etkili olduğu araştırma sonucuna göre ortaya çıkıyor.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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