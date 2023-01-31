İNSANLAR ÇALIŞMA VE EĞİTİM HAYATI İÇİN BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖÇ EDİYOR

Çalışma yaşına gelen pek çok genç Japon, atalarının yaşadığı köyleri ve kasabaları bırakıp çalışma, eğitim ve evlilik olanaklarının daha fazla olduğunu Tokyo ve Osaka gibi büyük şehirlere göç ediliyor.