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Japonya azalan nüfus oranına yönelik teşvik paketi hazırladı!

Nüfusu giderek azalan Japonya teşvik programını yürürlüğe sokmaya karar verdi. Yıllardır düşüş eğilimi gösteren Japonya nüfusu geçen yıl büyük bir fark gördü ve ölümler ile doğumlar arasında 726,342 fark meydana geldi.

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  • Japonya nüfus alarmı vermeye başladı! Japonya teşvik paketi hazırlıyor!

    JAPONYA'DA NÜFUS ORANI İLK KEZ BU KADAR DÜŞTÜ

    2022’den bu yana doğum sayısı Japonya’da ilk defa 800 binin altına düştü.  Japonya Başbakanı Kişida Fumio düşen doğum oranları sonrası ülkenin sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine geldiğini açıkladı.
  • Japonya nüfus alarmı vermeye başladı! Japonya teşvik paketi hazırlıyor!

    Çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacağını belirten Kişida, tedbirler alacağını açıkladı. Başbakanın açıklamalarına göre yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkesin çocuk yetiştirme katılımı sağlanacak.
  • Japonya nüfus alarmı vermeye başladı! Japonya teşvik paketi hazırlıyor!

    İNSANLAR ÇALIŞMA VE EĞİTİM HAYATI İÇİN BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖÇ EDİYOR

    Çalışma yaşına gelen pek çok genç Japon, atalarının yaşadığı köyleri ve kasabaları bırakıp çalışma, eğitim ve evlilik olanaklarının daha fazla olduğunu Tokyo ve Osaka gibi büyük şehirlere göç ediliyor.
  • Japonya nüfus alarmı vermeye başladı! Japonya teşvik paketi hazırlıyor!

    TEŞVİK PROGRAMI HAZIRLANIYOR

    Yeni teşvik programı Nisan ayında yürürlüğe girecek ve aile başına en fazla 5 milyon yen (yaklaşık 38,500 dolar) ödeme yapılacak. Teşvik planından 2027 yılına 10 bin kişinin yararlanması umuluyor.
  • Japonya nüfus alarmı vermeye başladı! Japonya teşvik paketi hazırlıyor!

    Japonya nüfusunun yüzde 29’unu 65 yaş ve üstü oluşturuyor. Japon toplumunda yaklaşık olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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