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Bitkiler ve memeliler gibi çoğalıp büyüyen kayalar ilgi odağı oldu!

Başka bir gezegenden bulunmuş bir parça gibi gözüken Trovant kayalarına Romanya'da 'yaşayan' kayalar deniyor. Jeolojik sürecin bir parçası olan bu kayalar, yeryüzündeki yolculuklarına tıpkı bir çakıl taşı gibi başlayarak, her binyılda 5 santimetreye kadar büyüyerek devam ediyor. Tıpkı bitkiler ve memeli hayvanlar gibi büyüyen Trovant kayaları, yavrulayarak çoğalıyor. Taşlar aslında canlı değildir, peki, Trovant kayaları nasıl canlılar gibi çoğalıp, büyüyor?

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  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

    TIPKI BİTKİLER VE MEMELİLER GİBİ ÇOĞALIYORLAR

    Trovant kayaları, Romanya'nın başkenti Bükreş'in 80 kilometre batısında yer alan Costeşti köyünde bulunuyor. 
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

    Baloncuk görünümüne benzeyen Trovant kayalarının büyüklükleri değişebiliyor. 
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

    Bazı kayalar insan avucuna sığabilecekken bazıları ise 1 metreyi aşabiliyor.
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

    ÇOK UZUN SÜREDE BÜYÜYORLAR

    Romanya Jeoloji Enstitüsü araştırmacısı Dr. Mircea Ticleanu "Romanya'daki trovant'ların yaşları birbirinden çok farklı, Trovant'lar bir anda oluşmuyor. Farklı jeolojik çağlara ait kumların içinden doğal yollarla ya da kum ocakları sayesinde yüzeye çıkıyorlar" dedi.
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

    SUYUN ETKİSİ İLE ÇOĞALIP BÜYÜYORLAR

    Kayalar yağmur suyunun etkisiyle yavaş yavaş büyüyor. Kayaların merkezlerinde sert bir çekirdek ve dış kısmında ise kumdan oluşan bir kabuk yer alıyor.
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

    Yağmur suyundaki mineraller kayanın içinde basınç oluşturan bir reaksiyona neden oluyor böylece kayaların büyüyor ve giderek çoğalıyor.
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

    Kayalar bilimsel olarak canlı değil fakat zamanla çoğalmaları ve büyümeleri dışarıdan bakanlara canlı oldukları izlenimi veriyor.
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!
  • Bu kayalar mantar gibi çoğalıp, büyüyor! Romanya'da canlı kaya deniyor, işte Trovant kayaları!

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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