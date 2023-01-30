NASIL OLUŞTUĞU BİLİNMİYOR

El Ojo, İspanyolca "göz" anlamına gelir. Ada yukarıdan bakıldığında kocaman bir göze benziyor. Ancak adayı ilginç hale getiren tek özelliği bu değil. El Ojo coğrafi yapı olarak oldukça farklı özellikler barındırıyor. Ayrıca adanın nasıl ve ne zaman oluştuğu bilinmiyor.

Adaya dair birçok efsane ve söylenti dolanıyor. Buenos Aires eyaletinin Zarate ve Campana şehirleri arasında bulunan El Ojo adası, 2016 yılında dünyaca tanınır hale geldi.