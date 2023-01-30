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Efsanelerde UFO sığınağı veya Nazi üssü sanılıyor! Gizemli El Ojo adasının sırrı çözülemiyor!

Dünya üzerinde sıra dışı özellikleriyle dikkat çeken birçok yer var. Bazı coğrafi bölgeler içerisinde barındırdıkları gizemler ve tuhaflıklarla diğer yerlerden sıyrılıyor. İşte Arjantin'de bulunan El Ojo adasının büyük gizemi.

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  • Nasıl oluştuğu bilinmeyen gizemli ada El Ojo'nun sırrı çözülemiyor! Efsanelerde UFO sığınağı veya Nazi üssü sanılıyor!

    NASIL OLUŞTUĞU BİLİNMİYOR

    El Ojo, İspanyolca "göz" anlamına gelir.  Ada yukarıdan bakıldığında kocaman bir göze benziyor. Ancak adayı ilginç hale getiren tek özelliği bu değil. El Ojo coğrafi yapı olarak oldukça farklı özellikler barındırıyor. Ayrıca adanın nasıl ve ne zaman oluştuğu bilinmiyor.

    Adaya dair birçok efsane ve söylenti dolanıyor. Buenos Aires eyaletinin Zarate ve Campana şehirleri arasında bulunan El Ojo adası, 2016 yılında dünyaca tanınır hale geldi.

     
  • Nasıl oluştuğu bilinmeyen gizemli ada El Ojo'nun sırrı çözülemiyor! Efsanelerde UFO sığınağı veya Nazi üssü sanılıyor!

    SUYU DAHA TEMİZ VE BERRAK

    Adanın üzerinde bulunduğu su kütlesi, bölgedeki diğer su kaynaklarından çok daha soğuk ve berrak. Adanın kendi arazisiyle, çevrenin arazi zemini oldukça farklı. Adanın zemini oldukça sağlam ve sert. 

     

     
  • Nasıl oluştuğu bilinmeyen gizemli ada El Ojo'nun sırrı çözülemiyor! Efsanelerde UFO sığınağı veya Nazi üssü sanılıyor!

    KENDİ EKSENİ ETRAFINDA SAAT YÖNÜNDE DÖNÜYOR

    El Ojo adasını en ilginç kılan özelliklerinden birisi ise kendi ekseni etrafında saat yönünde hareket etmesi. Diğer ülkelerde hareket eden ve yüzen adalara rastlamak mümkün. Fakat bir adanın kendi ekseni etrafında saat yönünde dönmesi pek rastlanılan bir durum değil.
  • Nasıl oluştuğu bilinmeyen gizemli ada El Ojo'nun sırrı çözülemiyor! Efsanelerde UFO sığınağı veya Nazi üssü sanılıyor!

    HALK TARAFINDAN BİRÇOK EFSANE ÜRETİLİYOR

    Bölgede yaşayan halk çiftlik hayvanlarının adanın yakınına bile gitmek istemediğini söylüyor. Bununla beraber adanın yakın çevresinde uzun yıllar öncesine dair yaşadığı sanılan bazı insan topluluklarına ait tarihi kalıntıların bulunduğu iddia ediliyor. Bölge halkı adanın korkutucu olabileceğini düşünüyor.
  • Nasıl oluştuğu bilinmeyen gizemli ada El Ojo'nun sırrı çözülemiyor! Efsanelerde UFO sığınağı veya Nazi üssü sanılıyor!

    UFO SIĞINAĞI VEYA NAZİ ÜSSÜ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

    Pek çok şehir efsanesinin göbeğinde El Ojo adası yer alıyor. Bu efsanelerden bazılarına göre aslında El Ojo bir ada değil yıllar önce Naziler için inşa edilen gizli bir üs. Diğer bir efsane ise El Ojo'nun bir UFO sığınağı olabileceği yönünde. Bölge halkı bu ilginç efsaneleri pek çok paranormal olayla ilişkilendiriyor.

    Kaynak:NauticaNews

    Fotoğraf:Google Maps

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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