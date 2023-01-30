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Ünlü milyarder Gautam Adani yapay zekaya bağımlı olduğunu söyledi!

Yapay zekaya dair dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelen milyarder Gautami Adani, ChatGPT'nin sohbet robotuna bağımlı olduğunu açıkladı.

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  • Ünlü milyarder Gautam Adani yapay zekaya bağımlı olduğunu söyledi!

    ChatGPT yapay zeka uygulaması son dönemlerde en çok konuşulan teknoloji ürünlerinden birisi oldu. Yapay zeka araştırmalarındaki gelişmeler, teknoloji geliştikçe zaman zaman ilginç boyutlara taşınıyor. 
  • Ünlü milyarder Gautam Adani yapay zekaya bağımlı olduğunu söyledi!

    Hintli milyarder Gautam Adani, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT isimli yapay zeka uygulamasına bağımlı olduğunu açıkladı.
  • Ünlü milyarder Gautam Adani yapay zekaya bağımlı olduğunu söyledi!

    GAUTAM ADANİ 119 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ İLE DÜNYANIN EN ZENGİN 4. İNSANI

    Adani, Hindistan'ın ileri gelen enerji ve lojistik firmasi Adani Group'un kurucusu. Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Adani, aynı zamanda Asya'nın da en zengin insani olarak gösteriliyor.

    Ünlü milyarder zaman zaman yapay zekaya dair yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Son dönemlerde yaptığı açıklamalar, diğer açıklamalarından daha farklı.

     
  • Ünlü milyarder Gautam Adani yapay zekaya bağımlı olduğunu söyledi!

    Adani yaptığı açıklamada "ChatGPT’nin son sürümünü kullanmaya başladığımdan beri biraz bağımlısı olduğumu itiraf etmeliyim. ChatGPT, şaşırtıcı yetenekleri ve komik başarısızlıkları göz önüne alındığında yapay zekânın demokratikleşmesinde dönüşümsel bir an" ifadelerini kullandı.
  • Ünlü milyarder Gautam Adani yapay zekaya bağımlı olduğunu söyledi!

    ChatGPT şimdiye dek piyasaya sürülen en büyük dil modeli ve Google'a rakip olacak gibi duruyor. Adani'ye göre ChatGPT geniş bir veri işleme ve kullanım alanı sunuyor. Ancak ünlü milyarder yapay zekanın bazı durumlarda "tehlikeli bir hal alabileceğini" de belirtiyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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