GAUTAM ADANİ 119 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ İLE DÜNYANIN EN ZENGİN 4. İNSANI

Adani, Hindistan'ın ileri gelen enerji ve lojistik firmasi Adani Group'un kurucusu. Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Adani, aynı zamanda Asya'nın da en zengin insani olarak gösteriliyor.

Ünlü milyarder zaman zaman yapay zekaya dair yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Son dönemlerde yaptığı açıklamalar, diğer açıklamalarından daha farklı.