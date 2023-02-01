TIP VE HUKUK SINAVLARINI GEÇTİ

Wharton Üniversitesinden bir profesör, ChatGPT’yi ABD’de tıp alanında geçilmesi zor olan bir ABD Tıbbi Lisans Sınavı’na ve hukuk sınavına soktu. ChatGPT her iki sınavdan da yeterli notları elde etti ve hem tıp hem de hukuk alanında lisans almaya hak kazandı.