WABetaInfo grup sınırlarını kaldırarak yöneticilere daha geniş bir alan sunuyor. Bu iki yeni özellik WhatsApp tarafından yayılmaya başlasa da henüz tam olarak kullanılmıyor.

Ayrıca WhatsApp metin hizalama ve arka plan rengi değiştirme gibi birçok yeni özelliği test ediyor.